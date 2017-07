Polynormande : Victoire du Normand Alexis Gougeard

Gougeard a devancé les Bretons Johan Le Bon (FDJ) et Laurent Pichon (Fortuneo-Oscaro), ce dernier consolidant son leadership de la Coupe de France.

Tout s'est décanté à 90 kilomètres de l'arrivée, lorsqu'un imposant groupe de 21 coureurs est parvenu à prendre le large après le cap de la mi-course.

Les principales formations en lice étant représentées à l'avant, les hommes de tête ont pu rapidement compter plus de deux minutes d'avance sur le peloton, avant de se disputer la victoire à l'arrivée à Saint-Martin-de-Landelles (Manche).

À l'amorce du dernier tour de circuit, quatre hommes parvenaient à s'extraire du groupe de tête: les Francais Gougeard, Martin et Le Roux, et le Belge Claeys. Ils étaient finalement repris par un groupe de sept hommes dans le final. En grande forme, Alexis Gougeard en avait gardé sous la pédale et l'emportait finalement devant Johan Le Bon et Laurent Pichon.