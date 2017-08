Nairo Quintana reste chez Movistar et fait du Tour son principal objectif en 2018

Il reste. Au lendemain de l'annonce de la signature de Mikel Landa, susceptible de venir lui faire de l'ombre, Nairo Quintana a confirmé, via un tweet sur son compte officiel, qu'il serait toujours un coureur de la Movistar la saison prochaine.

Le Colombien, au centre des rumeurs ces dernières semaines, a levé les doutes en annonçant qu'il prendrait part au Tour de France 2018 avec la formation espagnole. Une façon, aussi, d'annoncer clairement que la Grande Boucle sera bien son principal objectif l'an prochain, probablement sans prendre part au Giro cette fois.

Une saison 2017 à oublier

Quintana a également confirmé dans son tweet qu'il serait présent pour représenter son pays lors des championnats du monde sur route de Bergen (Norvège), du 17 au 24 septembre prochains.

Trois fois sur le podium du Tour (2e en 2013 et 2015, 3e en 2016), vainqueur du Giro en 2014 et de la Vuelta l'an passé, Quintana connaît une saison décevante, marquée par une deuxième place sur le Tour d'Italie (avec une victoire d'étape), dont il était le grand favori, et une piteuse 12e place au général sur la Grande Boucle, où il est apparu très fatigué. Le Colombien a payé sa volonté de doubler deux grands tours à quelques semaines d'intervalle, alors qu'il avait pourtant bien débuté son année en triomphant sur Tirreno Adriatico.