Ruta del Sol : Alejandro Valverde remporte la 1re étape au sprint

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), tenant du titre, a remporté mercredi à Grenade la 1re étape du Tour d'Andalousie et s'est emparé du maillot rouge de leader en réglant au sprint un petit groupe de favoris qui s'est détaché dans l'ultime ascension du jour.

Valverde, quadruple vainqueur de la Ruta del Sol, s'est montré le plus rapide dans ce groupe de six hommes, devançant le Néerlandais Wout Poels (Sky), deuxième, et le Suisse Sébastien Reichenbach (FDJ), troisième. L'autre grand favori de la course, l'Espagnol Alberto Contador (Trek-Segafredo), a pris la sixième place dans le même temps que le vainqueur.