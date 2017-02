RUTA DEL SOL - Coquard s'offre la 4e étape, Valverde toujours en rouge

Il reste 24heures et une étape à tenir pour Alejandro Valverde. Leader du général, le Murcien de la Movistar n’a connu aucune difficulté ce samedi pour conserver son maillot rouge avec 1'' d'avance sur Contador, à l’issue de la quatrième étape marquée par la longue échappée d’un groupe de six coureurs. Mais, sans surprise, la victoire s’est jouée au sprint et c’est logiquement Bryan Coquard (Direct Energie) qui s’est imposé dans les rues de Séville, devant Daniel Hoelgaard (FDJ). Ce dimanche, les coureurs se rendront en direction de Coin avec une étape de 151,5km qui devra, une nouvelle fois, se disputer au sprint.

Malgré les trois ascensions qui émaillent le parcours, cette quatrième étape ne pouvait échapper à une arrivée massive. Mais le peloton a d’abord dû s’occuper de l’échappée du jour. Parti après une vingtaine de kilomètres, un groupe de six coureurs a longtemps tenu la dragée haute aux Movistars, surtout occupés à conserver le maillot rouge de Valverde. Mais Contador, Pinot et les Sky n’ont logiquement rien tenté et les six hommes de tête sont restés en tête jusqu’aux dix derniers kilomètres.

L’air espagnol réussit à Coquard

Martijn Keizer (Lotto NL-Jumbo) et Diego Rubio (Caja Rural) ont même distancé Jérome Cousin (Cofidis), Jens Wallays (Sport Vlaanderen-Baloise), Martjin Budding (Roompot-Nederlanse Loterij) et Lukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowicce) dans les derniers kilomètres pour prolonger l’aventure. En vain. Direct Energie a logiquement pris les commandes du peloton en fin de course pour préparer le sprint à sa flèche française. Et Bryan Coquard ne s’est pas manqué.

Pourtant, il s’est retrouvé esseulé à 800m de la ligne. Pourtant, le sprinteur norvégien de la FDJ Daniel Hoelgaard a tenté de la surprendre en lançant son effort de loin. Mais rien n’y a fait. Le Français s'est montré le plus costaud pour devancer le Norvégien et un autre Tricolore, Hugo Hoftetter (Cofidis). Déjà victorieux un peu plus tôt dans la saison au Tour de la Communauté de Valence, Bryan Coquard score déjà pour la deuxième fois de la saison, les deux en Espagne. Avant pourquoi pas un autre succès dès dimanche ? On voit mal qui pourra l’en empêcher.