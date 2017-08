Sanchez prêt à rempiler pour rejoindre Barguil ?

Un jeune Français qui grimpe très fort… et un vétéran Espagnol dont les vieilles jambes portent toujours haut un pedigree exceptionnel ? Après avoir frappé un grand coup en recrutant Warren Barguil pour la saison prochaine, l’équipe Fortuneo-Oscaro est désormais sur la piste du champion olympique Samuel Sanchez, qui, à 39 ans, pourrait rempiler pour une nouvelle saison dans les pelotons professionnels.

“C’est toujours agréable quand ton nom est lié à une équipe intéressée”, nous a expliqué le vétéran de la BMC après l’annonce par Ouest-France de premiers contacts initiés par les Fortuneo-Oscaro d’Emmanuel Hubert. “Je n’ai pas encore parlé avec mon manager, assure de son côté Samuel Sanchez. Le Grand Départ de la Vuelta en France leur offrira rapidement l’occasion de défricher ce dossier : “J’attends d’être en France, onparlera de toutes ces rumeurs. Peut-être que certaines choses sont fausses. On saura.”

J’ai toujours de l’envie, toujours de l’espoir

S’il reste mesuré, Samuel Sanchez a tout pour séduire une formation Fortuneo-Oscaro déterminée à prendre une nouvelle dimension l’an prochain. En plus de Warren Barguil, il y rejoindrait Amaël Moinard, son partenaire des quatre dernières saisons au sein de la BMC. Et le directeur sportif Yvon Ledanois, lui aussi débauché de la structure américaine pour rejoindre l’équipe bretonne.

Ledanois pourra vanter la passion inextinguible de Samuel Sanchez auprès de son patron Emmanuel Hubert, décidé à porter le “vélo-plaisir” en étendard. “J’ai toujours de l’envie, j’ai toujours de l’espoir”, nous a assuré le champion espagnol. Et ce ne sont pas ses deux sévères chutes, à deux jours de l’arrivée à Madrid sur la dernière Vuelta et alors qu’il filait vers la victoire sur la 5e étape du Tour du Pays basque au printemps, qui ont tempéré ses ardeurs cyclistes : prendre sa retraite était alors hors de question, nous a-t-il expliqué.

Pour autant, “je sais que je ne serai plus très longtemps sur un vélo”, a-t-il reconnu. “Je veux faire une bonne Vuelta et je prendrai ma décision quand le moment sera venu. C’est une décision difficile quand le vélo a été ta vie pendant plus de 25 ans.” Une année de plus et il pourrait partager de nouveaux grands bonheurs au côté de Warren Barguil.