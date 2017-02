Tour d'Algarve : Greipel remporte le sprint, Roglic reste en jaune

Au classement général, le Slovène Primoz Roglic (Lotto NL) conserve le maillot jaune, avec une avance de vingt-deux secondes sur le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) et trente-six sur l'Espagnol Jonathan Castroviejo (Movistar). Le Français Tony Gallopin reste quatrième à cinquante-cinq secondes. Les coureurs prendront dimanche le départ de la dernière étape de la course, 179 km entre Loulé et Malhao.

Classement de la 4e étape

1. André Greipel (GER/Lotto Soudal), les 203 km en 4h 57:51.

2. John Degenkolb (GER/Trek-Segafredo), m.t.

3. Dylan Groenewegen (NED/Lotto NL), m.t.

4. Arnaud Démare (FRA/FDJ), m.t.

5. Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo), m.t.

Classement général

1. Primoz Roglic (SLO/Lotto NL), 14h 34:20.

2. Michal Kwiatkowski (POL/Sky), à 22.

3. Jonathan Castroviejo (ESP/Movistar), à 36.

4. Tony Gallopin (FRA/Lotto Soudal), à 55.

5. Luis Leon Sanchez (ESP/Astana), à 59.