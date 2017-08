Alberto Contador a retrouvé ses jambes pour se rappeler au bon souvenir de ses rivaux

On a cru un temps Alberto Contador définitivement cantonné à un ultime tour d'honneur, à le voir inexorablement à l'arrêt dans l'Alto de Comella lundi, à l'image de son Tour de France terminé dans le Top 10 mais loin des meilleurs. Souffrant de maux d'estomac en début de Vuelta, El Pistolero s'était un peu refait la cerise mercredi, ce que l'on pouvait penser être le baroud d'honneur de l'ancien grand champion. L'accélération de l'Espagnol jeudi dans la dernière ascension du jour a finalement rétabli ce que l'on espérait pour sa sortie : Contador a encore ce qu'il faut pour être l'un des grands animateurs de ce Tour d'Espagne. Comme il l'a toujours fait.

Son accélération dans le Puerto del Garbi a scotché tout le monde, ou presque. En faisant imprimer un premier tempo par son coéquipier Peter Stetina, l'Espagnol avait pourtant annoncé la couleur, il avait la bonne jambe vers Sagunt. Sa banderille à 40km de l'arrivée, tranchante, aérienne comme à ses plus belles heures, a finalement fait voler en éclats le groupe des favoris, qui ne s'attendait pas à une telle accélération dans des pentes à près de 17%. Mais même à 3'10" au classement général, Contador n'a pas déjà remisé ses ambitions personnelles au placard. S'il est venu sur cette Vuelta, c'est pour faire plaisir, et se faire plaisir, certainement pas pour assurer une place d'honneur.

Vidéo - Contador était très fort et il a mis tous les autres favoris en difficulté 00:36

"Je pensais qu'il y aurait plus de collaboration"

"C'était une situation parfaite pour lâcher certains coureurs pour le général, des cadors, a assuré Contador au passage de la ligne d'arrivée. Quand j'ai attaqué, je voulais durcir la course et je savais que si certains coureurs me suivaient, cela pouvait devenir intéressant." Avec Chris Froome à ses basques, le leader de la Trek a trouvé celui qui pouvait l'aider à faire la différence. Même si la plupart des cadors ont finalement pu revenir sur les deux hommes avant le final, certains (De la Cruz, Simon Yates, Bardet) y ont laissé des plumes. Contador espérait même mieux dans cette opération finalement plus spectaculaire qu'efficace.

Vidéo - Contador : "J'ai bien profité, c'était une bonne journée" 02:25

"Je pensais qu'il y aurait plus de collaboration. Il y avait des équipes qui était en bonne posture, avec deux ou trois coureurs autour de leurs leaders, et qui étaient en position de pouvoir distancer d'autres coureurs. Peut-être que plus tard, elles devront profiter de ces opportunités. Les journées comme celles-là peuvent souvent être plus importantes au final que des étapes comme celle de l'Angliru."

Froome le craint toujours

Surtout, Contador a pu marquer les esprits. Son offensive pleine de panache annonce son retour parmi les coureurs à suivre jusqu'à la fin du Tour d'Espagne s'il reste dans une forme pareille. "J'ai bien profité, c'était une bonne journée." Car plus encore que les conséquences mathématiques de son attaque du jour, la réaction du maillot rouge Christopher Froome, le premier à lui sauter dans la roue alors qu'il n'est plus un danger immédiat au général, en dit long sur ce que reste Alberto Contador. "Je n'avais pas beaucoup d'autres options que suivre Contador. Même s'il a perdu du temps au classement, il reste une menace dangereuse pour le général. Il a montré à quel point il était tenace et il va se battre jusqu'à la dernière étape."

Vidéo - Froome : "Je n'avais pas beaucoup d'autres options que suivre Contador" 01:15

A défaut de secondes, le triple vainqueur de la Vuelta a au moins regagné par les actes le droit d'être regardé dans les yeux comme un prétendant légitime au podium, voire mieux. Comme à la belle époque, ses fulgurances inspirent la crainte parmi les autres favoris. Pour Contador, c'est déjà un petit succès.