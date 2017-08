Alberto Contador : "Je me suis senti très, très faible"

La Vuelta ne s'est pas jouée dès cette première passe d'armes montagneuse en Andorre. Elle se gagnera ailleurs, plus tard. Mais elle a déjà fait tomber quelques masques. Un, surtout. Alberto Contador a sombré dans le final de la 3e étape. Dans l'Alto de la Comella, une ascension pourtant à peine longue de 4 kilomètres, l'ex roi d'Espagne a littéralement sombré. Lorsque Chris Froome a déclenché les hostilités, Contador, scotché sur le bitume, a même sombré, pour finir loin des meilleurs.

De son propre aveu, il a senti le coup venir d'assez loin, dès l'ascension précédente. "J'ai eu des sensations très mauvaises. Dès la montée de la Rabassa, je l'ai senti, a confié le leader de l'équipe Trek-Segafredo. Je me sentais très, très faible, je peinais à avancer. J'ai dit à mes équipiers qu'il fallait essayer de limiter les dégâts du mieux possible." Mais dans l'optique du classement général, ils sont déjà considérables. Ce lundi soir, le voilà repoussé à la 30e place, à plus de trois minutes du nouveau maillot rouge qui n'est autre que Chris Froome.

" Peut-être que j'ai payé mon manque de compétition "

Peter Stetina a tenté de sauver les meubles en restant auprès de son leader, mais lui aussi est resté impuissant. "Je me sentais bien mais dans la descente de la Rabassa, Alberto est venu me voir pour me dire qu'il était dans un mauvais jour et qu'il allait juste falloir essayer de sauver la Vuelta", raconte l'Américain. Puis dans la montée finale, ce fut sauve qui peut, comme le dit Stetina : "Malheureusement, j'ai commencé à avoir des crampes. On a essayé de maintenir un rythme régulier, mais ça se voyait qu'Alberto n'était pas bien."

Chez Trek, on cherche une explication, devant l'importance de ce naufrage, que ni Contador ni son staff n'avaient envisagé. "Peut-être que j'ai payé mon manque de compétition, je ne sais pas, s'interroge le Castillan. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est essayer de récupérer du mieux possible. J'espère que c'est juste un mauvais jour." "Nous ne sommes qu'au troisième jour, la Vuelta est loin d'être terminée" veut croire Peter Stetina. Mais vu l'ampleur du bouillon andorran, l'heure n'est clairement pas à l'optimisme.

Quasiment contraint de revoir ses plans d'emblée, Alberto Contador ne changera pas pour autant sa façon de courir. "Evidemment que j'ai envie d'être devant, simplement aujourd'hui, je ne pouvais pas, mais j'essaierai, d'une manière ou d'une autre", promet El Pistolero. Il pourrait rapidement avoir du champ pour attaquer de loin, s'il n'est plus menaçant pour les ténors au général. Mais le plus urgent, pour lui, c'est de retrouver des jambes, s'il ne veut pas que sa dernière course vire à la débâcle. "Je n'ai jamais été aussi relax et j'ai vraiment envie de me faire plaisir", avance le natif de Pinto. Les intentions sont toujours là, personne n'en doute. Mais parfois, elles ne suffisent plus.