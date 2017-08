Andorre, Los Machucos, Angliru... Les 9 étapes de la Vuelta à ne surtout pas rater

3e étape : Prades Conflent Canigo - Andorra la Vella (158,5km)

A peine deux jours de course dans les jambes que voici déjà la haute montagne. Pas d'arrivée au sommet en Andorre mais trois ascensions dont deux de 1re catégorie. De quoi faire mal aux jambes, surtout avec l'enchaînement dans les 46 derniers kilomètres. Les coureurs affronteront dès leur entrée sur le territoire andorran le terrible Col de la Rabassa (17,5km à 6,1%, max 11%), avant de plonger vers le pied de la dernière montée du jour, le Coll de la Cornella.

Avec ses 5,6km à 6%, cette ascension de 2e catégorie n'a rien d'effrayant sur le papier. Mais son dernier kilomètre, avec des pentes à plus de 12%, permettra aux favoris de se tester une première fois, d'autant qu'il ne restera plus qu'une descente de 7km au sommet. Pour les leaders, il s'agira déjà de répondre présent.

8e étape : Hellín - Xorret de Catí (199,5km)

Sept ans après son dernier passage et le succès de David Moncoutié, le Tour d'Espagne revient à Xorret del Cati, haut lieu de l'épreuve dans les années 2000. Même si l'arrivée se fait comme toujours au bas de la courte (2km) descente de l'Alto de Xorret del Cati, il y aura la place de faire les premiers vrais écarts de cette Vuelta 2017, même si les coureurs auront déjà affronter une arrivée au sommet à Alcossebre.Tout devrait se jouer dans l'ascension finale de 1re catégorie avec ses 4km à 11% de moyenne. Suffisant pour punir toute défaillance. Toutefois, jamais le futur vainqueur de la Vuelta ne s'est imposé à Xorret del Cati lors des cinq premiers passages.

9e étape : Orihuela - Cumbre del Sol (174km)

Inédite il y a encore deux ans, la montée finale vers Cumbre del Sol a rencontré un tel succès en 2015 que les organisateurs ont décidé de finir la première semaine avec un double passage de l'Alto de Puig Llorença. La première montée, classée en 2e catégorie et située à 42km, servira surtout de reconnaissance aux coureurs ne connaissant pas encore cette ascension, même si le peloton basculera avant le dernier kilomètre. En revanche, attendez-vous à une bagarre entre favoris lors du dernier passage. En 2015, la lutte avait été splendide avec un final de légende entre Froome, Rodriguez et Dumoulin sur les 4,1km à 9% (max 21%) de cette montée de 1re catégorie.

11e étape : Lorca / Observatorio Astronómico de Calar Alto (187,5km)

C'est la première véritable arrivée en altitude de ce Tour d'Espagne malgré déjà deux arrivées au sommet, plus favorables aux puncheurs qu'aux vrais grimpeurs il est vrai. Cette fois, les coureurs devront aller chercher l'arrivée beaucoup plus haut puisqu'au terme de deux ascensions de 1re catégorie ramassées dans les 50 derniers kilomètres, on dépassera les 2000m pour la première fois.

L'arrivée au sommet de Calar Alto est plus longue (29,7km) que véritablement compliquée (4,6% de moyenne, 8% max) et il y a plus de chance d'assister à une élimination par l'arrière qu'à une offensive de loin d'un favori. Et ce n'est pas l'autre ascension du jour, l'Alto de Velefique (1re cat, 14km à 6%), qui devrait inciter les leaders à tenter quelque chose.

14e étape : Écija - Alto Sierra de La Pandera (175km)

Et si la grande étape de montagne n'était finalement arrivée qu'au troisième dimanche de course ? Avec la Sierra de la Pandera, le peloton retrouvera une ascension bien connue de la Vuelta. Si le reste de l'étape ne devrait pas poser de souci aux coureurs malgré les ascensions du Puerto del Moijon (3e cat, km 85,5), les trente derniers kilomètres offriront un vrai terrain de jeu aux favoris.

Tout débutera avec l'Alto de Valdepenas de Jaen (2e cat), une ascension de 8,5km à 4,8% où l'allure s'accélèrera sûrement puisqu'au sommet, les coureurs basculeront sur une descente rapide qui les emmènera au pied de la Pandera. Avec ses 16km à 6%, cette première montée "Especiale" de cette Vuelta devrait créer les premiers écarts conséquents. Avec 2km à 12% (entre 5 et 3 km de l'arrivée), la Pandera risque de bouleverser une hiérarchie sans doute fragile jusque-là. A moins d'être frileux à la veille d'une nouvelle grosse étape.

15e étape : Alcalá la Real - Sierra Nevada (129,4km)

Personne n'a oublié la fantastique étape de la Vuelta 2016 vers Formigal. Et cette 15e étape n'est pas sans rappeler cette dernière. Avec une distance courte mais trois grosses ascensions (deux 1re catégorie et un "Especiale"), on est pas loin de l'étape-reine de ce Tour d'Espagne. Après une soixantaine de kilomètres pour se mettre en jambes, les coureurs aborderont la première difficulté du jour, l'Alto de Hazzallanas (16,3km à 5,4km) dont les sept derniers kilomètres sont à plus de 9% de moyenne (max 18%).

Après une longue descente de 25km, le peloton sera déjà au pied de la longue montée vers Sierra Nevada. Cette dernière sera toutefois officiellement découpée en deux ascensions, à la manière du Galibier avec le Télégraphe ou le Lautaret. Du coup, les coureurs monteront d'abord l'Alto del Purche (1re cat, 8,5km à 8%) avant d'enchaîner sans répit avec l'ascension très régulière de Sierra Nevada et ses 19,3km à 5,6% (max 10%) pour une arrivée à plus de 2500m d'altitude.

16e étape : Circuito de Navarra - Logroño (40,2km)

Au lendemain du deuxième jour de repos, il s'agira d'avoir les jambes car les organisateurs n'ont pas laissé de jour de reprise avec de suite l'unique chrono individuel de ce Tour d'Espagne. S'il est légèrement plus court que celui remporté par Froome à Calpe l'an dernier (40,2km contre 46km), il est tout aussi favorable aux rouleurs sur le papier.

Après Monza sur le Giro et Spa-Francorchamps sur le Tour, c'est au tour du moins connu circuit de Navarre d'être mis à l'honneur sur cette Vuelta, en tant que départ. Sans difficulté majeure, en léger faux-plat descendant même dans sa deuxième partie, ce contre-la-montre devra permettre aux favoris habiles dans l'exercice de prendre de précieuses secondes – voire minutes – sur les moins bons rouleurs. Nécessaire avant une dernière semaine encore riche en montagne.

17e étape : Villadiego - Los Machucos (180.5km)

C'est le quatrième rendez-vous de suite important pour les leaders après la Pandera, la Nevada, Logrono et l'avant-dernière étape de haute montagne de cette Vuelta. Avant l'arrivée pour puncheurs à Santo Toribio de Liébana du lendemain, les grimpeurs auront déjà rendez-vous avec les gros pourcentages. Les plus impressionnants de ce Tour d'Espagne peut-être même. Après l'ascension à mi-course du Portillo de Lunada (2e cat, 10km à 5,3%), les coureurs devront affronter un terrible enchaînement Puerto de Alisas – Los Machucos dans les 28 derniers kilomètres.

Si la première ascension, classée en 1re catégorie avec ses 10km à 6%, sera très régulière, la montée vers Los Machucos sera totalement à l'opposé. Ses 7,3km à 8,6% aurait déjà de quoi donner des sueurs froides aux leaders mais sont loin de refléter sa réelle difficulté. Avec trois descentes de 200m durant l'ascension et un dernier kilomètre plat, la pente moyenne est trompeuse. Car le peloton devra affronter un véritable monstre aux pourcentages ahurissants : 24% par-ci, 26% par-là et un maximum annoncé de 31% !

20e étape : Corvera de Asturias - Alto de l'Angliru (117.5km)

Quatre ans après, l'Angliru redevient le juge de paix de la Vuelta. Espérons que le suspens soit aussi présent qu'en 2013, lorsque Elissonde s'était imposé au sommet du mythe des Asturies tandis qu'Horner sécurisait sa victoire finale. D'autant que, cette année, le parcours de cette avant-dernière étape a encore été durci avec un vrai tracé de haute montagne avec une succession de trois grosses ascensions rassemblées sur les 46 derniers kilomètres d'une étape par ailleurs très courte (seulement 117,5km).

Le peloton débutera son chemin de croix avec la montée de la Cobertoria (1re cat, 9km à 7,5%, max 18%) et il n'y aura plus un mètre de plat. Après une rapide descente d'une dizaine de kilomètres, il sera temps d'affronter le Cordal (1re cat, 5,6km à 9%), habituel préambule de l'Angliru. De quoi faire une première sélection avant le hors d'oeuvre du jour. Dernière ascension de la Vuelta, considérée comme l'une des plus dures d'Europe, l'Angliru livrera le vainqueur de l'édition 2017 au terme de ses 12,5km à 10% avec notamment un kilomètre à 18% et un passage à 24% à deux kilomètres de l'arrivée. Le dernier moment pour faire la différence.