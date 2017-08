BMC remporte le chrono par équipes, Rohan Dennis premier maillot rouge

Le premier leader de la Vuelta se nomme Rohan Dennis. L'Australien a profité de la victoire de sa formation BMC lors du contre-la-montre par équipes, samedi à Nîmes, lors de la première étape de cette édition 2017, pour devenir le premier porteur du maillot rouge. Exceptionnel lors des 13,7 kilomètres de ce chrono, l'Aussie aura droit aux honneurs du podium deux ans après avoir porté le maillot jaune de leader du Tour de France lors du grand départ.

Auteur d'un chrono canon dans les rues de Nîmes en 15"58, la formation américaine a abattu ses cartes d'entrées lors de cette course où elle a si souvent brillé. Elle a devancé les formations Quick Step et Sunweb de 6 petites secondes sur la ligne.

Chez les leaders il y a eu de la casse à divers étages. Pour le grand favori de la course, Christopher Froome, tout s'est bien passé. Le Britannique a pris la 4e place de ce chrono à juste neuf secondes de la BMC. Prudente, la Sky, désorganisée dans le final, n'a pas vraiment joué la gagne lors de cette première étape.

Vidéo - La BMC était favorite, elle n'a pas déçu 00:54

Les frères Yates et Chaves en embuscade

Chez les autres ténors, la casse a été plus importante. Principal outsider à la victoire finale selon Froome, Vincenzo Nibali a concédé 26" secondes au quadruple vainqueur du Tour de France (et 31" à la BMC) et laissé une impression mitigée. Un moindre mal vu que son équipe n'avait pas le profil pour réellement peser dans cet exercice. Ce débours semble déjà important après une seule journée de course. L'Italien n'aura pas le choix : il devra se montrer offensif quand le terrain s'y prêtera.

Pour Romain Bardet, il faut regarder plus loin : sa formation Ag2r a également galéré dans le circuit sinueux tracé dans les rues de Nîmes. Ag2r a concédé 37 secondes à la Sky et 46" à la BMC. Pas idéal pour débuter. Alberto Contador, dossard 1 sur le dos, a pris la 11e place à +35" de la BMC avec son équipe Trek-Segafredo. Complètement désorganisée dans le dernier kilomètre, la formation américaine n'a pas laissé une grande impression. Elle a limité la casse vu l'impression visuelle laissée.

L'autre bonne affaire de la journée est revenue à un trio d'équipes : tout d'abord la Quick-Step et la Sunweb qui ont su placer leurs leaders, David de la Cruz et Wilco Kelderman, à seulement six secondes du maillot rouge avec des sorties très solides. Arrivé avec son leader, Warren Barguil sera également à surveiller comme le lait sur le feu. Même s'il semble avoir d'autres priorités que le Général, le meilleur grimpeur du dernier Tour de France a montré qu'il était en forme un mois après ses exploits sur la Grande Boucle, même si le dernier kilomètre n'a pas été facile. Pour Orica, 5e à 17", c'est également une bonne journée : voilà Simon et Adam Yates et Esteban Chaves en embuscade pour le classement général. Ce trio sera à surveiller lors des trois prochaines semaines.