Christopher Froome : "J'ai un boulot à finir avec la Vuelta"

Au moins, Chris Froome a de la suite dans les idées. La Vuelta ne veut pas de lui ? Lui rêve toujours d'elle. Que ce soit avant le début de son règne sur le Tour de France, ou depuis qu'il a fait main basse sur le maillot jaune, le Britannique continue de chasser le trône d'Espagne avec une constance qui l'honore. Trois fois deuxième et une fois quatrième, il a "un boulot à finir" de l'autre côté des Pyrénées, comme il l'a confié à nos confrères de Cyclingweekly.

Le cas du quadruple vainqueur de la Grande Boucle pose deux questions avant le grand départ de Nîmes, samedi :

Pourquoi réussirait-il cette année là où il a toujours échoué jusqu'alors ?

Comment atteindre enfin son objectif ?

Sur le premier point, à tort ou à raison, l'homme fort de la Sky a le sentiment d'être mieux armé et mieux entouré. "J'ai l'impression d'être plus prêt que je ne l'ai jamais été au moment d'aborder la Vuelta", juge-t-il. Trop souvent cramoisi, il a été plombé par ses efforts juillettistes à l'heure d'aborder l'échéance ibérique.

Pour autant, l'alibi Tour de France reste un peu court pour justifier son absence au palmarès. En 2011, le Britannique avait la fraicheur, mais pas encore l'expérience nécessaire pour s'imposer. Résultat, il avait buté sur Juan Jose Cobo. Trois ans plus tard, il eut un autre problème à gérer : son abandon précoce sur le Tour lui avait permis d'arriver frais sur la Vuelta, mais s'il a fini fort (une première pour lui), il avait manqué de rythme à cause de sa coupure consécutive à sa chute en juillet.

Vidéo - Froome en a assez d'être le Poulidor de la Vuelta : il veut enfin la gagner ! 00:52

" Je n'ai pas souvenir d'être allé sur la Vuelta avec une équipe aussi forte "

Cette fois, le timing pourrait être bon. Du moins l'espère-t-il. "Je pense notamment que je suis en meilleure forme que l'an dernier, où il y avait eu les Jeux Olympiques de Rio entre le Tour et la Vuelta, ce qui avait compliqué la préparation, a-t-il rappelé. Là, j'ai eu deux semaines d'entrainement très solides avec mon coach Tim Kerrison. J'ai pu appuyer sur le bouton 'reset' et me focaliser pleinement sur la Vuelta."

Son autre atout, c'est la qualité de l'effectif mis à sa disposition pour atteindre son but. Avec Mikel Nieve, Wout Poels, et quelques solides lieutenants qui pourraient notamment s'avérer bien utiles lors du chrono par équipes inaugural (on pense à Gianni Moscon ou Christian Knees), "Froomey" parait bien entouré. "Je n'ai pas souvenir d'être allé sur la Vuelta avec une équipe aussi forte et avec des gars qui ont pu se préparer de longue date pour cet objectif. J'ai l'impression que l'équipe est en mission cette année."

Nibali sera frais, lui

Reste que la concurrence apparait plus féroce que jamais, malgré l'absence du tenant du titre Nairo Quintana. Entre ses rivaux du Tour (Bardet, Aru) et ceux qui vont arriver frais et dispos, comme Nibali, Chris Froome ne devra pas être loin de son meilleur niveau s'il veut enfin apposer son nom au palmarès. "Nibali est mon principal adversaire, estime-t-il à ce sujet. Cela ne retire rien à mes autres rivaux, mais il est plus reposé que moi ou d'autres et le Giro ne s'est pas passé comme il le voulait alors il sera très motivé." Sachant que Froome avait ciblé Richie Porte comme son rival numéro un avant le Tour, Nibali devrait quand même brûler un ou deux cierges.

En tout cas, l'homme fort de juillet est prêt à tout pour être enfin, aussi, celui de fin août - début septembre. Ne comptez pas sur lui pour jouer placé. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. "J'ai déjà fini trois fois deuxième ici. Une quatrième fois ne changerait rien à ma carrière, et je ne viens pas pour viser le Top 5", prévient-il. Sous-entendu, s'il faut oser, mettre une dose d'audace supplémentaire, il le fera. "J'espère que je ne serai pas dans une position où je suis obligé de tenter quelque chose d'héroïque, c'est toujours plus facile de contrôler", dit-il encore. Mais si le pouvoir lui échappe dans la première moitié de la Vuelta, il ne se contentera pas d'assurer une placette au général.