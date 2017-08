Matteo Trentin (Quick-Step Floors) s'impose au sprint au terme de la 4e étape

Matteo Trentin, vainqueur aisé mardi à Tarragone devant Juan José Lobato (Lotto-NL Jumbo) et Tom Van Asbroeck (Cannondale), offre du même coup à sa formation Quick-Step Floors une deuxième victoire d'étape en trois jours seulement sur cette Vuelta 2017. Déjà vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie (2016) et de deux sur le Tour de France (2013 et 2014), Trentin devient le 100e coureur à remporter au moins une étape sur les trois Grands Tours. Fabio Aru, en s'imposant sur la Grande Boucle, et Tejay Van Garderen en l'emportant sur le Giro, avaient été les 98e et 99e coureur à réaliser ce "Grand Chelem". Quant à l'équipe belge, après ce succès du coureur de Borgo Valsugana, elle part sur les mêmes bases qu'au Giro (5 victoires) et au Tour de France (5 victoires aussi) cette saison.

Il était déjà le plus fort vers Gruissan dimanche lors de la deuxième étape mais avait offert la victoire à son jeune coéquipier, Yves Lampaert. Cette fois-ci, Matteo Trentin n'a laissé à personne d'autre que lui le soin de lever les bras sur la ligne à Tarragone. L'expérimenté Italien a parfaitement maîtrisé un dernier kilomètre piégeux pour profiter de l'aspiration de Lobato avant de le déposer tranquillement dans les 250 derniers mètres.

Une chaleur écrasante

La Vuelta avait connu trois premières journées riches, elle avait sans doute besoin de respirer dans la fournaise espagnole entre Escaldes-Engordany et Tarragone. La journée a donc été calme et prévisible. Johan Le Bon (FDJ), Stéphane Rossetto (Cofidis), Diego Rubio et Nicholas Schultz (Caja Rural-Seguros RGA) et Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon) ont joué les animateurs en partant dès les premiers kilomètres. Le peloton, mené par la Sky de Chris Froome, a d'abord maintenu l'écart autour des cinq minutes avant de laisser filer pour recevoir le renfort des équipes de sprinteurs. Chose faite quand les fuyards ont compté 7'30'' d'avance avec les formations UAE Team Emirates, Quick-Step Floors et Lotto-Soudal qui sont venues prêter main forte au maillot rouge.

Pozzovivo perd très gros

Sentant le souffle du peloton sur sa nuque, Stéphane Rosetto a pris ses responsabilités pour relancer les chances du groupe de tête en attaquant à 70 kilomètres de l'arrivée. Le seul Diego Rubio a pu prendre sa roue pour un raid en duo de 63 kilomètres. Repris à sept kilomètres de l'arrivée, Rosetto et Rubio n'ont pas vu la chute qui a envoyé Wilco Kelderman, 13e au classement général, à terre. Le Néerlandais a connu une petite frayeur à une vingtaine de kilomètres de la ligne mais a pu rentrer. En revanche, l'addition est salée pour Daniel Moreno (Movistar) qui lâche 1'38'' sur la ligne et Domenico Pozzovivo (AG2R-La Mondiale) qui perd carrément 3'25'' ! Les deux ont chuté à trois kilomètres et demi de l'arrivée, soit 500 mètres avant la barre des trois kilomètres qui leur aurait permis d'être classés dans le temps de Trentin.