Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) remporte la 6e étape, Froome toujours en rouge

A Sagunt, Tomasz Marczynski était le plus fort. Le Polonais de la Lotto-Soudal a dominé jeudi son compatriote Pawel Poljanski (Bora) et l'Espagnol Enric Mas (Quick-Step) pour remporter au sprint la 6e étape de la Vuelta, qui a consacré comme prévu des baroudeurs. Mais on retiendra surtout le coup de force d'Alberto Contador (Trek-Segafredo) dans le Puerto del Garbi, la dernière ascension du jour. Seul Christopher Froome (Sky) a pu suivre un temps le Pistolero, après une offensive qui a piégé plusieurs cadors dont David De la Cruz (Quick-Step), Simon Yates (Orica-Scott), ou encore Romain Bardet (AG2R), qui a abandonné toute ambition pour le classement général en concédant au final près de 6'30'' sur les autres favoris.

L'étape s'annonçait ouverte, elle a même été rocambolesque. Après avoir mis du temps à se décanter, ce sixième opus de la Vuelta a offert un joli numéro d'Alberto Contador. Pour son dernier tour de piste avant la retraite, le coureur de la Trek s'est fait plaisir en dynamitant la course à 40 kilomètres de l'arrivée, dès les premières pentes du Puerto del Garbi, dernière difficulté de l'étape. El Pistolero a lâché une accélération dont il est le spécialiste, incisive, tranchante et surtout durable, Contador maintenant le rythme pendant plusieurs kilomètres.

Vidéo - Contador était très fort et il a mis tous les autres favoris en difficulté 00:36

Podium redessiné, Bardet distancé

Parmi les favoris de ce Tour d'Espagne, seul Christopher Froome et Tejay Van Garderen (BMC) ont pu suivre le rythme effréné de Contador, avant que l'Américain ne tombe lourdement quelques kilomètres plus loin, entraînant avec lui le surprenant Carlos Betancur (Movistar). Une fois les cadors égrenés, Contador et Froome ont pu contempler leur œuvre, malgré un nouveau départ des échappés et le retour progressif des gros bras comme Esteban Chaves (Orica-Scott), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Fabio Aru (Astana) ou encore Adam Yates (Orica-Scott). L'impression de domination laissée par le duo majeur du jour suffira sans doute à marquer les esprits.

Au classement général, Froome conserve sans surprise ni difficulté son maillot rouge de leader. Mais le Britannique voit son dauphin changer une nouvelle fois de visage. Malchanceux à l'extrême (deux chutes, une crevaison dans le final), Van Garderen a limité la casse en ne concédant que 20'' aux favoris, à peine plus que Simon Yates et David De La Cruz, pointés à 17'' du groupe maillot rouge. Mais l'Américain est ainsi expulsé du podium, avec la 4e place à 30'' du maillot rouge. Du coup, cela profite à Chaves, un temps dans le dur dans le Puerto del Garbi mais nouveau 2e du général à 11'' du quadruple vainqueur du Tour.

Le grand perdant du jour est toutefois un Français. Déjà dans le dur mercredi vers l'Ermita Santa Lucia, Romain Bardet (AG2R – la Mondiale) a confirmé ses difficultés de la veille et a complètement explosé (+ 6'52'') sur la route de Sagunt. Le leader de la formation AG2R paie sans doute ses efforts du Tour de France et peut déjà dire adieu à tout chance de briller au général. De quoi lui donner les coudées franches lors de prochaines étapes de montagne. Il devra pour cela attendre l'arrivée samedi à Xorret de Cati, l'étape de vendredi devrait offrir un peu de répit au peloton avec "seulement" trois sommets de 3e catégorie au programme.