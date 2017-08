Programme, parcours, favoris, maillots en jeu : Tout savoir sur la Vuelta 2017

Où et comment voir la Vuelta 2017 ?

Neuf lettres : EUROSPORT . Le Tour d'Espagne 2017 est à voir en exclusivité sur nos écrans. Sur Eurosport 1, bien sûr, mais aussi via le Player Eurosport. Vous pouvez vous abonner au Player en cliquant sur le lien ci-dessous et ainsi accéder à tous nos contenus. Sur Eurosport.fr, vous ne manquerez rien non plus de la course avec toutes les étapes en direct commentée, les meilleurs moments chaque jour en vidéo et les analyses de nos spécialistes.

Le parcours

La Vuelta 2017 s'élance de Nîmes, ce samedi 19 août, et s'achèvera trois semaines et un jour plus tard, le dimanche 10 septembre, dans les rues de Madrid. 21 étapes au programme d'un tracé plutôt taillé a priori pour les grimpeurs. Voici les principaux chiffres à avoir en tête :

13,7 : La longueur du contre-la-montre par équipes, à Nîmes, le premier jour.

40,2 : Le kilométrage de l'unique contre-la-montre individuel de cette édition 2017.

50 : Le nombre de cols au programme tout au long de ces trois semaines.

Les 21 étapes peuvent se répartir de la sorte :

6 étapes de plaine

8 étapes de moyenne montagne

5 étapes de montagne

1 contre-la-montre par équipes

1 contre-la-montre individuel

Les favoris

Le plateau est absolument remarquable cette année sur le Tour d'Espagne, qui ne cesse de gagner en crédit et en prestige au fil des années. Pour cette édition 2017, les principales têtes d'affiche se répartissent entre certains ténors du récent Tour de France, et d'autres qui ont préparé spécialement la Vuelta.

Chris Froome, maillot jaune à Paris pour la 4e fois fin juillet, va tenter à nouveau de conquérir son premier Tour d'Espagne. Romain Bardet et Fabio Aru, respectivement 3e et 5e de la Grande Boucle, seront eux aussi présents.

Mais la liste des prétendants est loin de s'arrêter à ce trio pourtant majeur du dernier Tour. Vincenzo Nibali, lauréat de la Vuelta en 2010, arrivera frais et dispo. L'Italien, frustré de ne pas avoir gagné "son Giro", est peut-être le principal favori avec Froome. A suivre également, Esteban Chaves et les frères Yates chez Orica, Ilnur Zakarin, Steven Kruiswijk ou encore Warren Barguil, le meilleur grimpeur du Tour 2017. Sans oublier Alberto Contador, pour la dernière course de sa carrière.

Les maillots en jeu

Attention, la Vuelta, comme le Giro ou le Tour, a ses propres couleurs pour les maillots distinctifs. Ils sont au nombre de quatre.

Maillot rouge : Porté par le leader du classement général. Il est l'équivalent du maillot jaune sur le Tour ou du rose sur le Giro. Classement au temps établi après chaque étape. A noter qu'il y aura des bonifications : 10, 6 et 4 secondes aux trois premiers de chaque étape, puis 3, 2 et 1 secondes aux trois premiers de chaque sprint intermédiaire.

Maillot vert : Le classement par points. C'est le seul maillot qui soit de la même couleur que sur le Tour de France, vous ne pourrez donc pas vous tromper.

Maillot blanc à pois bleus : Celui du classement de la montagne. Un cousinage évident avec celui du Tour, mais ici, les fameux pois ne sont pas rouges, mais bleus.