On attendait les bordures, on attendait du spectacle et on a longtemps été déçu. Il a fallu attendre les sept derniers kilomètres pour voir le peloton secoué par une accélération, mené par les Sky. Mais ce sont finalement les Quick Step Floors qui ont signé le gros coup de la journée en faisant exploser le peloton à 1,8 km de l’arrivée.

Profitant de leur supériorité numérique dans le groupe de vingt qui s’était détaché, Yves Lampaert s’est isolé à l’avant pour s’offrir la plus grande victoire de sa carrière. Le champion de Belgique du chrono s’empare même du maillot rouge de leader, une seconde devant son équipier Matteo Trentin, 2e de l’étape. Parmi les favoris, Vincenzo Nibali fait la bonne affaire en glanant 8 secondes sur Froome et 13’ sur Bardet.

Le film de la 2e étape