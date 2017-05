André Greipel (Lotto-Soudal) en rose après sa victoire sur la 2e étape

Coup double pour André Greipel ! Vainqueur au sprint ce samedi de la 2e étape du Giro 2017 entre Olbia et Tortoli, le sprinteur de la Lotto-Soudal s'est ainsi emparé du maillot rose aux dépens de Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), par le biais des bonifications. Le champion d'Allemagne s'est offert sa 7e victoire sur le Giro en devançant Roberto Ferrari (UAE Emirates) et Jasper Sutyven (Trek-Segafredo) au terme d'une étape plutôt décevante. Piégé dans le final, Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) a perdu 20 secondes au général.

Pourtant, il y avait tout sur le papier pour assister à une course de mouvement, si ce n'est entre les leaders au moins entre les puncheurs. Un vent de côté et qui soufflait assez fort, de la pluie à la mi-étape, un kilométrage élevé pour user les organismes et une dernière ascension assez difficile mais pas trop (27km à 5%). De quoi favoriser tous les types de coureurs un tant soit peu offensifs. Mais il n'en a rien été, la faute au vent de face dans le Passo Genna Silana qui a refroidi leurs velléités. Et ce sont les sprinteurs qui en ont profité. Mais pas que.

Teklehaimanot rentre (encore) dans l'histoire

Personne ne voulant particulièrement prendre la course, malgré des formations Astana et BMC venues en tête du peloton quelques kilomètres à la mi-étape, ce sont les équipiers de Lukas Pöstlberger qui ont chassé derrière l'échappée matinale pour protéger le maillot rose. Mais sans chercher à revenir trop tôt.

Du coup, cela a profité à Daniel Teklehaimanot. Le coureur de la Dimension Data, parti en compagnie de Lukasz Owsian (CCC Sprandi-Polkowice), Ilia Koshevoy (Wilier-Trestina), Evgeny Shalunov (Gazprom-RusVelo) et Simone Andreetta (Bardiani-CSF), a été le seul à résister jusqu'au sommet du Passo Genna Silana pour s'emparer du maillot de meilleur grimpeur. Après l'être devenu sur le Tour de France, le voilà devenu le premier Erythréen de l'histoire à porter le maillot bleu sur le Giro.

La victoire sur le Tour d'Italie, André Greipel connaît lui. Déjà victorieux en 2008, 2010, 2015 et 2016 (3), l'Allemand en a ajouté une septième ce samedi. Lui qui ne s'attendait à pouvoir suivre le tempo dans la dernière ascension du jour a finalement tenu bon pour aller jouer sa chance au sprint. Une opportunité dont n'aura pas tout à fait bénéficier Caleb Ewan (Orica-Scott), 9e de l'étape et qui a déchaussé à 300m de la ligne au contact de Fernando Gaviria (Quick Step-Floors), finalement 4e. Mais personne ne pouvait s'opposer au "Gorille de Rostock", plus rapide et plus puissant que ses adversaires.

Pas même Lukas Pöstlberger. Conscient qu'il perdrait son maillot rose en cas de succès d'Ewan ou Greipel, l'Autrichien a tenté de sortir sous la flamme rouge. Mais cette fois, il n'a surpris personne. Et c'est le champion d'Allemagne qui en a profité. Il pourrait bien le garder jusqu'à mardi, la 3e étape de dimanche vers Cagliari ne présentant aucun danger. A moins que le vent ne vienne s'en mêler.