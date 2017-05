Caleb Ewan (Orica-Scott) domine la 7e étape au sprint

Au bout de la deuxième journée la plus longue de ce Giro (224 kilomètres), le plus petit des sprinters s'est imposé ce vendredi. Frustré depuis une semaine, Caleb Ewan (Orica-Scott) a enfin débloqué son compteur sur ce Tour d'Italie à Alberobello, dans la région des Pouilles. Le sprinteur de poche australien (1,65m) a devancé d'un cheveu Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) pour signer sa deuxième victoire en Grand Tour, après un succés sur la Vuelta 2015. Au soir de la 7e étape, Bob Jungels (Quick-Step Floors) conserve son maillot de leader avant un week-end montagneux.

Dans la remontée vers le Nord, on s'est ennuyé ferme entre Castrovillari et Alberobello. Même les échappés n'ont pas feint leur lassitude sur cette étape de plaine, à l'image des zigzags du fantasque Guiseppe Fonzi (Willier Triestina-Selle Italia) pour amuser la galerie. L'Italien avait de quoi trouver le temps long. À l'offensive dès le baisser de drapeau, il a passé plus de 200 kilomètres à l'avant en compagnie du Russe Dmitry Kozontchuk (Gazprom-RusVelo). Une entreprise vaine.

Le duo n'a jamais eu sa chance face à un peloton frustré la veille par Silvan Dillier (BMC), victorieux au bout d'une échappée fleuve, et qui trouvait en ce vendredi son antépénultième chance de se disputer un sprint massif. Car après, seules les 12e et 13e étapes, jeudi et vendredi prochain, pourront permettre une explication entre cadors de la vitesse. Fonzi et Kozontchuk ont ainsi été repris à 19 kilomètres de l'arrivée, après une poignée de main symbolique.

Mal placé, Gaviria a manqué la passe de trois

Kristjan Koren (Cannondale-Drapac) a été le seul à tenter sa chance dans le final, à six kilomètres de l'arrivée. Mais le Slovène a vité été rappelé à l'ordre avant un emballage final inévitable. Ewan a eu la bonne idée de lancer le sprint pour aborder en tête une courbe sévère à 75 mètres de la ligne. Et il a su résister au retour canon de Bennett et Gaviria, dont le placement assez lointain lui a sans doute couté une 3e victoire sur ce Tour d'Italie.

Dans la course au maillot rose, Jungels garde toujours la pôle. Arrivé avec 2'' de retard, comme tous ses rivaux, le Luxembourgeois passera samedi une 4e journée avec la tunique de leader. Vallonnée, la 8e étape promet une explication pour puncheurs à Peschici. Mais le grand test sera pour dimanche, avec l'arrivée au Blockhaus. Là où les masques devraient enfin tomber.