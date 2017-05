FDJ : Thibaut Pinot sera bien entouré de sa garde suisse

Thibaut Pinot s'attaquera au Giro, à partir de vendredi, avec sa garde suisse de la FDJ formée de Steve Morabito et Sébastien Reichebach, chargés de l'épauler le plus loin possible en montagne avec le Français Rudy Molard.

Le Franc-Comtois (26 ans), champion de France du contre-la-montre, découvrira le Tour d'Italie, trois ans après avoir pris la troisième place du Tour de France.

Les lendemains de repos ciblés par Pinot

"Après chaque journée de repos, une étape clé a été dessinée. Il faudra savoir bien gérer ces pauses pour reprendre au top", prévient Morabito qui disputera pour la sixième fois le Giro.

L'équipe française s'appuiera également sur l'une de ses recrues de l'intersaison, le rouleur suédois Tobias Ludvigsson, dans un groupe très expérimenté à l'image de William Bonnet (34 ans), Matthieu Ladagnous (32 ans), Jérémy Roy (33 ans) et Benoît Vaugrenard (35 ans).

L'équipe FDJ au Giro (5 au 28 mai): Thibaut Pinot (FRA), William Bonnet (FRA), Matthieu Ladagnous (FRA), Tobias Ludvigsson (SWE), Rudy Molard (FRA), Steve Morabito (SUI), Sébastien Reichenbach (SUI), Jérémy Roy (FRA), Benoît Vaugrenard (FRA)