5e étape : Fernando Gaviria a remis ça

Cette fois, Fernando Gaviria n'a pas eu besoin d'un coup de bordure pour s'imposer. Trois jours après sa victoire à Cagliari, conséquence d'un tour de force de son équipe Quick-Step Floors, le Colombien a réglé le peloton tout entier lors de la 5e étape à Messine. Le coureur de 22 ans a mis la manière pour signer son deuxième succès sur ce Tour d'Italie. Il s'est imposé avec un vélo d'avance sur l'Italien Jakub Mareczko (Wilier Triestina - Selle Italia) et l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step Floors) conserve son maillot rose. Les écarts entre les prétendants à la victoire finale restent inchangés.

Au lendemain de la timide première empoignade entre favoris au sommet de l'Etna, les sprinteurs n'ont pas manqué l'occasion de s'expliquer une nouvelle fois. Le parcours, plutôt escarpé dans sa première partie mais tout plat dans les 50 derniers kilomètres, leur était favorable. Et la présence de seulement deux hommes dans l'échappée du jour - le Polonais Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice) et le Russe Evgeny Shalunov (Gazprom-RusVelo) - a grandement facilité la tâche au peloton. Le duo, qui n'a jamais compté guère plus de quatre minutes, a été repris à 15 bornes du but, après plus de 140 kilomètres d'escapade.

L'étourderie de Pibernik

Avant le sprint final, Luka Pibernik (Bahrain-Merida) a extirpé une première fois de l'ennui cette derniére journée en Sicile. Et ce bien malgré lui. Attaquant sous la flamme rouge, le Slovène a bien levé les bras sur la ligne d'arrivée. Sauf qu'il restait un tour de six kilomètres à effectuer !

Dans les rues de Messine, le fief de Nibali, resté au chaud au lendemain de sa vaine tentative dans le final de l'Etna, Gaviria a ensute imposé sa loi en lançant son sprint à 100m de l'arrivée, bien lancé par ses équipiers. Nouveau leader du classement par points, au détriment d'Andre Greipel (Lotto-Soudal), 4e ce mercredi, "le Missile" semble bel et bien l'homme fort du sprint en ce début de Giro. Un avènement qui devra attendre vendredi, à Alberobello, pour se confirmer. Car jeudi, les puncheurs assureront l'intérim lors de la 6e étape à Terme Luigiane. La courte ascension finale (2 km à 5,3%, et un passage à 10%) pourrait entraîner de petits écarts dans la course au maillot rose.