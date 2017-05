Giro : Thomas, Landa, Yates et Kelderman à terre après une violente chute provoquée par une moto

Le Britannique Geraint Thomas, sa victime la plus notable, est reparti à plus de deux minutes de la tête de la course. Maillot déchiré dans le dos, Thomas a également été touché au bras gauche.

Le Gallois de l'équipe Sky pointait au départ de l'étape à la deuxième place du classement général à 6 secondes du Luxembourgeois Bob Jungels. L'incident est survenu à quelque 14 kilomètres de l'arrivée sur les premières rampes menant au Blockhaus où est jugée l'arrivée de l'étape. La moto, à l'arrêt sur le côté gauche de la route, a été heurtée par un premier coureur (Kelderman) qui a entraîné dans sa chute une quinzaine d'autres concurrents.