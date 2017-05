Giro : Vincenzo Nibali arborera un maillot étoilé

L'Italien Vincenzo Nibali, double vainqueur du Giro (2013, 2016), portera pendant la course rose un maillot comportant dans le dos 100 petites étoiles dorées par référence à la 100e édition de l'épreuve.

"Je ne vais pas me cacher, tout le monde sait que je vise le podium", a déclaré le "Requin de Messine", mercredi, à deux jours du départ d'Alghero (Sardaigne). "Gagner ? c'est très difficile et puis, je suis superstitieux. Les adversaires sont de grande valeur, a poursuivi le Sicilien. Quintana est le premier d'entre eux, puis Landa, qui est imprévisible, Thomas et beaucoup d'autres".

A propos du parcours, Nibali l'a estimé "un peu plus difficile" encore que les années précédentes. Il a évoqué aussi l'arrivée de la 5e étape, mercredi, dans sa ville de Messine, au lendemain de l'Etna.

2016, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, LaPresseEurosport

"L'Etna sera la première confrontation directe (entre les candidats au maillot rose). Ce sera l'occasion idéale d'évaluer nos conditions respectives", a souligné le "Squale", 32 ans, qui s'aligne pour la septième fois au départ du Tour d'Italie.

Nibali pense toujours à Scarponi sur le vélo

Nibali a évoqué aussi son ancien coéquipier Michele Scarponi, victime d'un accident mortel de la circulation à l'entraînement le 22 avril : "Nous y pensons tout le temps, surtout à vélo. C'est difficile d'en parler. Bien sûr, nous pensons à sa famille et nous essayons d'être proches d'eux."