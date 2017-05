La 8e étape pour Izagirre, Jungels reste en rose

Quelle étape ! Au lendemain d'une journée très calme, le peloton en a vécu une totalement différente ce samedi entre Molfetta et Peschici. Et, une nouvelle fois, l'échappée est allée au bout. Au bout du suspense et des attaques, c'est Gorka Izagirre (Movistar) qui s'est montré le plus costaud dans le final de cette 8e étape du Giro, pour devancer Visconti (Bahrain-Merida) et L.L. Sanchez (Astana). Le classement général n'a lui souffert d'aucun changement notable, les favoris n'ont pas eu l'occasion de jouer l'étape.

Plus d'infos à suivre...