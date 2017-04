La BMC mise sur les "bizuths" Van Garderen et Dennis

L'Américain Tejay Van Garderen et l'Australien Rohan Dennis feront leurs grands débuts avec BMC dans le Giro, dont la 100e édition s'élancera le 5 mai d'Alghero (Sardaigne), a annoncé vendredi leur formation.

Van Garderen (28 ans), qui a pris part à neuf grands tours dans sa carrière, a terminé à deux reprises à la cinquième place du Tour de France (2012, 2014).

"J'avais demandé depuis un certain temps à courir le Giro, a déclaré l'Américain. Je pense que les parcours me correspondent bien. Il y a un bon kilométrage de contre-la-montre et bon nombre d'étapes de montagne. C'est un grand tour très équilibré".

Dennis (26 ans), ex-détenteur du record de l'heure, compte un succès d'étape dans le Tour 2015.

"C'est la première fois que je me présente au départ d'un grand tour dans l'objectif d'un classement général, a annoncé l'ancien pistard. Dans l'absolu, une place dans les cinq ou dix premiers et une victoire d'étape seraient le meilleur scénario".

Le Belge Dylan Teuns, troisième de l'Amstel Gold Race, sera le troisième débutant de l'équipe américaine dans le Giro.

L'équipe BMC au Giro (5 au 28 mai)

Rohan Dennis (AUS), Silvan Dillier (SUI), Ben Hermans (BEL), Manuel Quinziato (ITA), Joey Rosskopf (USA), Manuel Senni (ITA), Dylan Teuns (BEL), Tejay Van Garderen (USA), Francisco Ventoso (ESP)