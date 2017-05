La victoire pour Jan Polanc sur la 4e étape, le maillot rose pour Bob Jungels

Le volcan a accouché d'une souris ! Dans un décor magnifique, les leaders n'ont pas déclenché la grande bagarre. A peine Vincenzo Nibali a-t-il tenté de secouer le cocotier à un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée mais les dents du "Requin de Messine" n'étaient pas assez acérées pour lâcher ses adversaires. Nairo Quintana est lui resté bien sage, tout comme Adam Yates et Thibaut Pinot. Tout ce beau monde a laissé Ilnur Zakarin se lancer seul à la poursuite du vainqueur du jour Jan Polanc dans les deux derniers kilomètres. Sans succès, le Slovène réussit le numéro de ce début de Giro en remportant l'étape reine du passage sicilien après une échappée longue de 180 kilomètres !

La Slovénie aime le Giro

Comme en 2016 (Roglic), comme en 2015 (Mezgec) et comme en 2014 (Polanc déja), la Slovénie remporte une étape sur le Giro. Réputé meilleur grimpeur du groupe de fuyards parti dès le début de l'étape (Polanc, Brutt, Janse Van Rensburg et Alafaci), le coureur de UEA Team Emirates n'a pas déçu malgré des jambes en souffrance sur les plus de 17 kilomètres des pentes de l'Etna. Arrivé au pied en compagnie de Van Rensburg et avec 3'40'' d'avance sur les favoris, Polanc a vu son avance diminuer au fil des kilomètres mais il est finalement parvenu à conserver 19 secondes au sommet qui suffisent à son bonheur. Il remporte sa deuxième victoire d'étape sur un Giro et offre surtout à son équipe sa première victoire d'étape sur un Grand Tour !

Statu quo chez les leaders, Jungels en rose

On attendait de cette quatrième étape qu'elle nous donne des indications sur la forme de chacun des leaders sur ce Giro, il faudra repasser. La timidité de Nairo Quintana peut être mise sur le dos de jambes pas encore au top mais on peut aussi imaginer que le Colombien n'avait pas beaucoup d'intérêt à attaquer, lui le grand favori de l'épreuve. Vincenzo Nibali est passé à l'offensive mais a été ramené à la raison par Amador, le coéquipier de Quintana. Quant aux Dumoulin et Pinot, ils ont tenté leur chance mais n'avaient pas le punch nécessaire pour creuser l'écart. A ce petit jeu, Jungels endosse le maillot rose, comme l'an dernier lors de la première semaine. C'est finalement en roublard et au train que Zakarin a fait le trou dans le final. Le Russe annule les effets de la perte de temps due à une crevaison ce weekend. Pour le reste, rendez-vous dimanche sur les pentes du Blockhaus pour la première véritable explication entre costauds ?