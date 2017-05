Large vainqueur du chrono, Dumoulin prend le maillot rose et colle une claque à Quintana et Pinot

Il l’avait dit, il l’a fait. Considéré comme le grand favori du jour, Tom Dumoulin (Sunweb) a écrasé le contre-la-montre tracé ce mardi entre Foligno et Montefalco (40km). Il s’offre l’étape mais aussi le maillot rose, Nairo Quintana (Movistar) ayant concédé un peu moins de trois minutes. Le Néerlandais a devancé à l’arrivée deux perdants du Blockhaus, Geraint Thomas (Sky, + 49’’) et Bob Jungels (Quick Step-Floors, +56’’) alors que Thibaut Pinot (FDJ) a lui déçu (19e, + 2’42’’). Au général, Dumoulin est seul au monde, avec plus de deux minutes d’avance mais il devra le défendre dès mercredi, vers Bagno di Romagna.

Car les grimpeurs ne devront pas forcément attendre pour essayer de distancer le Néerlandais. Le vice-champion olympique de la discipline, déjà impressionnant dimanche sur le Blockhaus, n’a jamais laissé de place au doute ce mardi. Dès le premier intermédiaire, le leader de la Sunweb avait déjà creusé un écart (20’’ sur Thomas) qui ne cessera de grimper. En force, à plus de 47km/h de moyenne, malgré des portions en faux-plats montant (4 à 5%), Dumoulin a répété la performance réalisée sur le Tour 2016, lorsqu’il avait repoussé Froome à plus d’une minute à la Caverne du Pont d’Arc, pour s’imposer en 50’37’’.

Et c’est encore un Sky - en la personne de Geraint Thomas - qui limite le mieux la casse, même si le Gallois perd quand même 49’’. Mais, lui qui avait beaucoup perdu dimanche s’est relancé dans la course au podium. Oui, il est encore loin (11e à 3’02’’ de Mollema). Mais l’espoir est de retour.

