Pour rendre hommage à Scarponi, Astana partira à huit

Astana rend hommage à Michele Scarponi avec la manière. La formation kazakhe a annoncé, dimanche matin, qu'elle s'élancerait sur le prochain Tour d'Italie, le 5 mai depuis Alghero, à huit coureurs au lieu des neuf prévus par le règlement afin d'honorer la mémoire de son ancien coureur, décédé samedi dernier suite à un accident survenu à l'entraînement à Filottrano.

" Vinokourov : Je pense que c'est la bonne décision "

Prévu comme leader sur cette 100e édition du Tour d'Italie, après le forfait de Fabio Aru, Scarponi ne sera donc pas remplacé par Astana, qui s'élancera à l'assaut du premier grand tour de la saison sans leader attitré.

"Ce qui est arrivé à Michele est une véritable tragédie que personne ne pouvait évidemment prévoir. C'est un immense coup dur pour toute l'équipe. Il aurait dû être notre leader pour le Giro et c'est pour cette raison qu'on a décidé de ne pas le remplacer pour la course", a expliqué Alexandre Vinokourov, le manager de la formation kazakhe. "Je pense que c'est la bonne décision et je suis certain que les organisateurs du Giro ainsi que le monde du cyclisme la comprendra et l'acceptera."

La composition d'Astana pour le Giro :

Pello Bilbao, Zhandos Bizhigitov, Dario Cataldo, Jesper Hansen, Tanel Kangert, Luis Leon Sanchez, Paolo Tiralongo, Andrey Zeits.