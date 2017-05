Quintana, Nibali, Pinot : la course au maillot rose est ouverte

La cote des favoris

5 étoiles : Nairo Quintana

4 étoiles : Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk

3 étoiles : Thibaut Pinot, Adam Yates, Geraint Thomas

2 étoiles : Bauke Mollema, Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo

1 étoile : Bob Jungels

Nairo Quintana (Movistar, Colombie, 27 ans)

Son année 2017

1er de Tirreno-Adriatico (+ 1 étape)

1er du Tour de Valence (+ 1 étape)

2e du Tour des Asturies (+ 1 étape).

Meilleur résultat sur le Giro : 1er en 2014

Nombre de participations : 1, en 2014

Comment ne pas en faire le grand favori ? Dans le top 4 de tous les Grands Tours auxquels il a participé depuis 2013 (à l'exception d'un abandon), le Colombien est sans doute le meilleur coureur sur trois semaines, derrière Chris Froome. Seulement, le Britannique n'est pas là et, de toute manière, Quintana l'a enfin battu sur la dernière Vuelta qu'il a remportée. En quête du si difficile doublé Giro-Tour, le Colombien revient sur un Tour d'Italie qui l'avait définitivement amené au sommet en 2014.

Vu son début de saison, notamment sa démonstration lors de l'étape du Terminillo sur Tirreno-Adriatico, difficile de douter de son état de forme. Ce n'est pas la dose de montagne en troisième semaine qui va lui faire peur, lui qui est souvent si fort en fin d'épreuve. Et avec Amador, 4e en 2015, Anacona ou encore Gorka Izaguirre, il pourra compter sur une grosse équipe.

Nairo Quintana.Panoramic

Vincenzo Nibali (Bahraïn-Merida, Italie, 32 ans)

Son année 2017

1er du Tour de Croatie

26e de Tirreno-Adriatico

16e du Tour d'Abu Dhabi

8e du Tour de San Juan

Meilleur résultat sur le Giro : 1er en 2013 et 2016

Nombre de participations : 6 (2007, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2016)

A bien des égards, l'Italien apparaît comme le grand favori à sa propre succession, lui qui connaît mieux que personne ce Giro qu'il a déjà remporté à deux reprises (+ 2 podiums). Son renversement de situation l'an passé alors qu'on le donnait perdu à deux étapes de l'arrivée rappelle à tous quel maître tacticien il est et sa capacité à parfaitement se préparer. Il se cache depuis le début de la saison ? En 2014 aussi, on ne l'avait pas vu avant juillet. Cela ne l'avait pas empêché de remporter le Tour de France. Pour la 100e édition du Tour d'Italie et encore plus en mémoire de Scarponi, soyez-en sûr : il faudra compter sur le "Squale".

Vincenzo Nibali après sa victoire sur le Giro 2016.AFP

Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo, Pays-Bas, 29 ans)

Son année 2017

7e du Tour de Catalogne

8e du Tour de Valence.

Meilleur résultat sur le Giro : 4e en 2016

Nombre de participations : 6, en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Passé tout près de la victoire finale l'an passé (il avait chuté à deux jours de l'arrivée, dans la descente du Col d'Agnel, alors qu'il portait le maillot rose), Kruisjwijk compte bien profiter de cette 100e édition pour réécrire l'histoire et devenir le premier Néerlandais à remporter le Tour d'Italie. Impressionnant en montagne il y a un an, il partira cette fois avec la certitude de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. S'il ne réalise pas un début de saison tonitruant comme Quintana, le Néerlandais monte en puissance et son Tour de Catalogne, certes en deuxième rideau, à montrer que les jambes lui revenait. Lui qui ne lève quasi jamais les bras (sa dernière victoire en ligne date du Tour de Suisse 2011 !) rêve de le faire le 28 mai prochain. Sur la plus haute marche du podium.

Thibaut Pinot (FDJ, France, 26 ans)

Son année 2017

3e de Tirreno-Adriatico

9e des Strade Bianche

2e du Tour des Alpes (+1 étape)

3e du Tour d'Andalousie (+ 1 étape)

Meilleur résultat sur le Giro : Aucun

Nombre de participations : Zéro

Il hésitait depuis un an. Découvrir le Giro et se sortir un peu de la folie – médiatique et sportive – de juillet. Le Franc-Comtois a finalement sauté le pas en 2017, à la sortie d'une saison 2016 tronquée par une maladie. Brillant depuis deux ans sur les épreuves d'une semaine, le Français peine cependant à retrouver son niveau de 2014 sur les courses de trois semaines. Depuis son podium sur le Tour, le leader de la FDJ n'est parvenu à accrocher un top 15 sur un Grand Tour. Parfois malheureux (chutes en 2015), parfois décevant (2016), Pinot veut prouver à tous que 2014 n'était pas une erreur. Si la victoire finale paraît difficilement envisageable avec les deux monstres Nibali et Quintana, les deux contre-la-montre proposés sur cette édition peuvent lui permettre de rêver à un podium. Pour une première participation, ce serait déjà pas mal.

Thibaut Pinot lors du Tour de France 2016.Panoramic

Adam Yates (Orica-Scott, Grande-Bretagne, 24 ans)

Son année 2017

4e du Tour de Catalogne

8e de Liège-Bastogne-Liège

1er du GP Industria & Artigianato.

Meilleur résultat sur le Giro : Aucun

Nombre de participations : Zéro

A l'instar de Thibaut Pinot, le Britannique a préféré le Giro pour pouvoir confirmer sa belle performance sur le Tour de France (4e l'an passé). Mais le leader d'Orica-Scott, qui ne sera finalement pas secondé par son frère Simon, a pris lui cette décision dès l'année suivante pour se libérer de la pression de juillet. Excellent grimpeur, A.Yates aura de quoi faire sur les cols pentus du Tour d'Italie et devrait pouvoir limiter la casse en chrono (18e de l'exercice sur le Tour vers la Caverne du Pont d'Arc, devant Quintana). De quoi en faire le favori au maillot de meilleur jeune. Malheureusement, en l'absence de son frère, Adam risque de se sentir seul en haute montagne avec Verona comme unique grimpeur à ses côtés. Mais Chavès s'en était bien accommodé l'an passé alors...

Geraint Thomas (Sky, Grande-Bretagne, 30 ans)

Son année 2017

1er du Tour des Alpes (+ 1 étape)

5e de Tirreno-Adriatico (+ 1 étape)

34e du Tour de Catalogne

Meilleur résultat sur le Giro : 80e en 2012

Nombre de participations : 2, en 2008 et 2012.

Intéressant en lieutenant de Chris Froome sur les routes du Tour de France depuis deux ans (15e en 2015 et 2016), le Gallois voulait enfin revendiquer le statut de leader sur un Grand Tour. Chose impossible sur la Grande Boucle bien sûr. Du coup, Thomas a choisi de revenir sur le Giro, cinq ans après sa dernière participation. S'il n'a jamais brillé sur les trois semaines italiennes, il était loin du coureur qu'il est actuellement. Soutenu par une équipe énorme en montagne (Rosa, Landa ou encore Seb.Henao), le Gallois pourra compter sur un parcours équilibré avec deux chronos et des étapes de moyenne montagne intéressantes pour tenter de faire la différence. Car, lors des grands cols et des gros pourcentages, malgré tous ses progrès, il risque quand même d'avoir du mal à suivre les Quintana et Nibali.

Geraint Thomas Getty Images

Bauke Mollema (Trek-Segafredo, Pays-Bas, 30 ans)

Son année 2017

1er du Tour de San Juan

4e du Tour d'Abu Dhabi

9e de Tirreno-Adriatico

Meilleur résultat sur le Giro : 12e en 2012

Nombre de participations : 1 (2012)

Lui qui avait pris l'habitude depuis quatre ans de se battre en juillet pour un top 10 a dû revoir son programme avec l'arrivée cet hiver de Contador. Et le Néerlandais a choisi de venir sur la 100e édition du Giro avec l'ambition de briller au général. Pour cela, il devra passer outre son principal défaut sur trois semaines : son incapacité à tenir le rythme jusqu'au bout. Le Néerlandais a souvent perdu des places sur le Tour en dernière semaine et, sur un Giro comme celui-ci, où la montagne est concentré dans le final, ça lui serait fatal. Mais, à 30 ans, Mollema a désormais l'expérience de ces rendez-vous. Et il peut se rappeler que la dernière fois qu'il n'a pas fait du Tour une priorité, il avait brillé sur la Vuelta (4e en 2011). Alors, pourquoi ne pas répéter le scénario ?

Tom Dumoulin (Team Sunweb, Pays-Bas, 26 ans)

Son année 2017

3e du Tour d'Abu Dhabi

5e des Strade Bianche

6e de Tirreno-Adriatico

Meilleur résultat sur le Giro : Aucun

Nombre de participations : 1 (2016)

Depuis 2015 et une Vuelta qu'il est passé tout près de remporter, le Néerlandais clame qu'il se sent capable de gagner un Grand Tour et misera encore, comme l'an passé, sur le Giro pour tenter sa chance. S'il avait porté le maillot rose pendant une semaine et remporté une étape l'an dernier, le leader de la Sunweb y avait également affiché ses limites en explosant vers Sestola (13' de perdues) alors qu'il était 7e du général.

Le Néerlandais est revenu fort en 2017 avec un début de saison rassurant, à l'image de sa belle performance dans l'ascension du Terminillo sur Tirreno, et le parcours de cette 100e édition (avec deux chronos) pourrait l'avantager plus qu'an dernier. Toutefois, son manque de compétition depuis deux mois (il n'a couru que Liège) pose question et pourrait lui jouer des tours.

Tom Dumoulin (Giant Alpecin) lors de la 18e étapeAFP

Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale, Italie, 34 ans)

Son année 2017

9e du Tour d'Abu Dhabi

10e de Tirreno-Adriatico

12e de Liège-Bastogne-Liège

3e du Tour des Alpes

Meilleur résultat sur le Giro : 5e en 2014

Nombre de participations : 10 (2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)

Le petit Italien est de retour ! Après une saison 2016 difficile, à l'image d'un Tour d'Italie fini sur les rotules (10e à deux jours de l'arrivée, il avait terminé 20e), le grimpeur d'AG2R La Mondiale semble avoir retrouvé son meilleur niveau en 2017. Après trois premiers mois intéressants, "le Docteur" a franchi un cap en avril en luttant avec Thomas et Pinot sur le Tour des Alpes avant d'être avec les meilleurs jusqu'à Ans sur Liège-Bastogne-Liège.

De quoi aborder le Giro, sa course, dans les meilleures dispositions. Lui qui connaît ces routes par cœur et qui pourra compter sur une équipe plutôt solide avec notamment Dupont (11e en 2016) et Geniez (9e en 2015) ne vise ouvertement "que" le Top 10. La faute aux deux chronos qui ne l'avantagent pas. Mais, vu son niveau en montagne en ce moment, il faudra compter sur lui pour le top 5. Et qui sait ?

Bob Jungels (Quick Step-Floors, Luxembourg, 24 ans)

Son année 2017

8e du Tour de Romandie

14e de Tirreno-Adriatico

39e de la Flèche Wallonne



8e du Tour de Romandie 14e de Tirreno-Adriatico 39e de la Flèche Wallonne Son meilleur résultat sur le Giro : 6e en 2016

Nombre de participations : 1 (2016)

Et si le Luxembourgeois était une nouvelle fois la surprise du Giro ? Brillant 6e et porteur trois jours du maillot rose l'année passée pour sa première participation, le rouleur de l'équipe Quick Step-Floors revient cette fois avec ambition. Celui qui défendra son "titre" de meilleur jeune face à Yates notamment vise plus haut, ayant axé sa saison sur l'épreuve italienne. Si les résultats ne témoignent pas d'un grand début de saison, sa performance sur la Flèche Wallonne, où il a tenu tête au peloton trente kilomètres durant avant d'échouer à 400m du but rappelle qu'il faudra bien compter sur le coureur du Grand Duché. En spécialiste de la discipline, le Luxembourgeois cherchera bien sûr à exploiter les deux chronos avant de se battre pour limiter la casse en haute montagne. Un peu comme l'an passé.