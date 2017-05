Sky : Thomas jette l'éponge et se tourne vers le Tour

La douleur a pris le dessus. Victime d'une chute rocambolesque, provoquée par un motard imprudent, dimanche sur l'étape qui menait au Blockhaus, Geraint Thomas n'ira pas jusqu'au terme du Tour d'Italie. "Thomas a su rebondir en prenant la deuxième place du contre-la-montre mardi mais il a payé l'impact de ses blessures sur les deux derniers jours de course qui ont été difficiles, explique l'équipe Sky dans un communiqué publié vendredi. Il a donc été décidé qu'il se retire du Giro."

Thomas n'était plus en mesure de s'exprimer pleinement sur les routes italiennes. "Je souffre depuis ma chute de dimanche, a reconnu le Britannique. J'ai un problème à l'épaule que je peux gérer, mais l'état de mon genou empire de jour en jour. Bien sûr, ce n'est jamais bon de quitter une course aussi tôt, surtout quand c'est votre objectif le plus important de la saison. J'aurais aimé continuer, mais j'en suis plutôt à essayer de survivre tous les jours que de pouvoir courir normalement."

Thomas avait perdu du temps sur les deux dernières étapes au point de tomber à la 15e place du classement général. Il pointait en deuxième position avant cette 9e étape fatale. "Je tiens à remercier tout le staff et les coureurs, a-t-il conclu. Je leur souhaite le meilleur pour cette fin de Giro. J'ai encore adoré courir en Italie, les fans sont incroyables et je reviendrai. Je vais désormais me concentrer sur le Tour de France et j'espère arriver avec la même forme que j'avais en début de Giro." Et aussi qu'une moto ne vienne pas gâcher tous ses efforts sur la Grande Boucle.