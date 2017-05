Journée mitigée pour un Thibaut Pinot "pas à 100%" mais encore dans le coup pour le podium

Journée paradoxale pour Thibaut Pinot (FDJ). D'un côté, la défaillance de Tom Dumoulin (Sunweb) l'a rapproché du maillot rose à l'issue de l'étape reine du Giro ce mardi. Il n'a plus que 2'38'' de retard sur le Néerlandais, contre 3'41'' ce mardi matin. Mais de l'autre, le Français s'est éloigné du podium, son objectif de début de Giro. Il apparait même, sur ce plan-là, comme le grand perdant de la journée.

Incapable de suivre les accélérations de Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) et Nairo Quintana (Movistar) sur les pentes du Stelvio, le Français a terminé 10e de l'étape, dans un petit groupe à 1'35'' de l'Italien, vainqueur de la 16e étape à Bormio. Il possède désormais 1'26'' de retard sur le Sicilien, qui lui a chipé la 3e place. Sur Quintana, le débours est passé de 40'' à 2'08''. De plus, Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) et Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) sont revenus dans son sillage. Le Russe et l'Italien pointent respectivement à 2'' et 27'' de Pinot. Soit autant de mauvaises nouvelles à cinq jours de l'arrivée.

" Depuis la mi-course, je savais très bien que je n'avais pas les jambes "

"Dure journée", pouvait ainsi lancer le leader de la FDJ après la ligne d'arrivée à Bormio, au micro de la chaîne L'Equipe. Même avant le début des hostilités, intervenues dans la dernière ascension, il pressentait que les choses n'allaient pas bien tourner. "Depuis la mi-course, je savais très bien que je n'avais pas les jambes. Quand Nibali a attaqué, j'ai essayé de garder le rythme pour ne pas perdre pied."

A-t-il mal digéré la journée de repos, comme ce fut apparemment le cas la semaine dernière, à la veille d'un chrono décevant ? Il balaye lui-même l'hypothèse."Non, je ne pense pas. Après 6h30 de vélo, la journée de repos on n'y pense plus trop." Son constat s'avère bien plus inquiétant. "C'est juste que depuis quelques jours, je ne suis pas à 100%." Samedi dernier, le 3e du Tour 2014 était déjà en retrait à Oropa. Il avait déjà perdu du temps sur le nouveau trio de tête.

Le Français semble coincer au moment où on attendait de lui qu'il fasse des différences. La troisième semaine, riche en enchaînement de cols, ce qu'il adore, devait marquer le temps fort de Pinot. Elle débute pour l'instant difficilement. Rien n'est perdu pour autant. Chronométriquement, le podium reste à sa portée. Même le maillot rose reste du domaine de l'envisageable dans ce Giro indécis. Il lui faudra pour cela vite se refaire la cerise. Car, pour l'heure, la dynamique ne semble clairement pas de son côté.