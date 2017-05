Tour d'Italie 2017 - Dumoulin peut vraiment y croire

La troisième semaine, une inconnue qui ne lui fait pas peur…

La question se pose souvent sur sa capacité à tenir le choc sur trois semaines, lui dont les références en Grand Tour en tant que leader se limitent en grande partie à la Vuelta 2015. Car le Néerlandais n’a terminé que trois des six Grands Tours auxquels il a participé. C’est peu, d’autant qu’il n’a plus connu de troisième semaine depuis… la Vuelta 2015 !

Pink Jersey Netherlands' Tom Dumoulin (L) of team Sunweb rides during the 11th stage of the 100th Giro d'Italia, Tour of Italy, cycling race from Florence to Bagno di Romagna on May 17, 2017.

Mais, cette année-là, le coureur de la Sunweb avait prouvé que les derniers jours d’un Grand Tour ne signifiaient pas pour autant débâcle. Quatrième du général au matin du dernier lundi, le Néerlandais portait encore le maillot rouge de leader lors de l’avant-dernière étape où, légèrement malade et esseulé, il avait explosé. Mais, même lorsqu’il ne jouait pas le général, Dumoulin gagnait des places en dernière semaine. C'est arrivé lors du Tour 2013 (de la 62e à la 41e).

… mais l’enchaînement des deux cols, oui

Impressionnant jusqu’ici, Tom Dumoulin a quand même grandement bénéficié du profil des deux premières semaines. Les trois arrivées au sommet disputées jusqu’ici l’ont été à la suite d’étapes globalement plates. Il n’y a toujours pas eu d’enchaînement de cols comme le Giro en a l’habitude, cet enchainement si favorable aux grimpeurs.

Pink Jersey, Netherlands' Tom Dumoulin of team Sunweb rides during the 14th stage of the 100th Giro d'Italia, Tour of Italy, cycling race from Castellania to Oropa on May 20, 2017.

Si le Néerlandais a déjà gagné sur des arrivées au sommet, cela faisait suite à une échappée (Andorre-Arcalis sur le Tour 2016) ou à une course de côté avec une seule montée pour finir (9e étape de la Vuelta 2015). Lors des enchaînements de cols, il a toujours eu plus de mal. Par exemple, sur le Tour d’Espagne 2015, celui dont il se rapproche le plus côté forme, Dumoulin avait concédé 1’37’’ à Fabio Aru lors de l’étape de Cortals d’Encamp avant d’exploser la veille de l’arrivée vers Cercedilla (4’45’’ de perdues).

Un seul homme à suivre, Nairo Quintana…

Si la tendance venait à se confirmer ces prochains jours, l’attention de Tom Dumoulin devrait très vite se focaliser sur un seul homme : Nairo Quintana. Le Colombien de la Movistar semble clairement être le plus costaud des favoris avec montagne, avec Ilnur Zakarin. Mais le Russe est déjà trop loin et les références en troisième semaine du Colombien sont supérieures à celles de tous les autres candidats au maillot rose.

Nairo QuintanaGetty Images

Mais, en se focalisant sur Quintana, le Néerlandais aura une bonne idée de ce qu’il devra faire pour garder son leadership. Ou, au moins, rester dans la course avant le chrono final de Milan. C’était déjà le cas sur la Vuelta 2015. S’ils étaient cinq à pouvoir espérer la gagne au matin de la dernière semaine, seuls Fabio Aru voire Joaquim Rodriguez étaient encore en mesure de disputer la victoire finale à Dumoulin à quatre jours de l’arrivée. Et le Néerlandais avait bien failli tenir bon… Mais il avait fini par craquer.

Trop esseulé, un peu malade, Tom Dumoulin avait finalement cédé la veille de l’arrivée. Le seul jour où la bagarre avait été lancé de loin, par la majorité des favoris (seul Valverde avait craqué). Les grandes manœuvres enclenchées par Astana, longtemps espérées, avaient donc eu l’impact souhaité. La faute notamment à la faiblesse de la formation néerlandaise en montagne.

Fabio Aru (Astana) tente de lâcher Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), alors porteur du maillot rougeImago

Et, ça, ça n’a pas changé. La Sunweb avait bien tenté de pallier ce défaut en recrutant l’an passé Laurens Ten Dam puis Wilco Keldermann cet hiver. Sauf que ce dernier a abandonné lors de la 9e étape, victime de la fameuse chute due à la moto. Un gros coup dur en cas de bagarre lancée dès les premiers cols lors des étapes de Bormio et de St-Ulreich. Et, vu le retard des Nibali, Zakarin voire Mollema, il faudra bien ça pour renverser Dumoulin.

2000m et puis quoi ?

Au-delà de son équipe, Tom Dumoulin aura un autre problème à gérer : l’altitude. S’il avait brillé sur la Vuelta 2015, le parcours espagnol n’avait toutefois franchi le seuil fatidique des 2000m qu’à une seule reprise, et de peu, avec l’Alto Els Cortals d’Encamp (2095m). Et, sur le Giro l’an dernier, il a abandonné avant que vienne les grands cols, laissant en suspense sa capacité à bien gérer l’altitude.

The peloton makes it's way up the Stelvio Pass during the sixteenth stage of the 2014 Giro d'Italia

On le sait, cette dernière a forte importance sur les Grands Tours, qui plus est sur un Giro qui aime tant passer par ses cols mythiques au sommet au-dessus de 2500m, à l’image du Stelvio (2758m) ou du Pardoi (2239m) pour ne parler que de ceux-ci. Manquer d’oxygène à une telle altitude peut arriver à tout grimpeur et les écarts créés dans ce genre de conditions peuvent être énormes. Ce n’est pas Alejandro Valverde, 3e en 2016 mais perdu dans les hauteurs des Dolomites, qui dira le contraire… Oui, Dumoulin est bien parti. Oui, il faudra aller le chercher. Si le Néerlandais est loin d’avoir course gagnée, il a au moins gagné le droit d’y croire. Et c’est déjà pas mal.