Tour d'Italie : Fernando Gaviria (Quick-Step) remporte la troisième étape et prend le maillot rose

Une touche flamande pour le dernier jour en Sardaigne. Profitant du vent violent au bord de la mer tyrrhénienne, l'équipe Quick-Step Floors a réalisé le premier coup de force de ce Giro lors de la troisième étape à Cagliari. À l'issue d'un coup de bordure lancé à 10 kilomètres de l'arrivée, son sprinter colombien Fernando Gaviria a fait coup double. Vainqueur au sprint devant Rudiger Selig (Bora-Hansgrohe) et Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), il ravit le maillot rose à Andre Greipel, malchanceux. La formation belge place également son leader, Bob Jungels, à la troisième place du général avec 10" d'avance sur les autres favoris. Un pécule qui pourrait compter mardi soir, au terme du premier rendez-vous des grimpeurs sur les pentes de l'Etna. Co-leader de la BMC, Rohan Dennis a lui concédé plus de cinq minutes.

Avant un final très nerveux et décousu, le dernier opus du triptyque sarde a longtemps respecté un scénario très classique. Vouée à l'échec vu le tracé court (148 kilomètres) et excessivement plat (une seule ascension de 4e catégorie répertoriée) le long de la côte, l'échappée n'a jamais bénéfié d'une marge suffisante pour espérer aller au bout. Trois minutes, voilà l'écart maximum dont ont bénéficé l'Albanais Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia), le Russe Ivan Rovny (Gazprom-RusVelo), le Slovène Jan Tratnik (CCC Spandi Polkowice) et l'Italien Kristian Sbaragli (Dimension Data). Ce dernier ne croyait tellement pas en l'aventure qu'il a préféré se relever après avoir remporté le premier sprint intermédiaire, à 113 kilomètres de l'arrivée. Les trois autres fuyards ont continué tant bien que mal. Ils ont été repris à 26 bornes du but, après un dernier baroud de Tratnik.

La foire aux crevaisons avant le coup de poignard des Quick-Step Floors

À la veille de la première journée de repos, l'étape ne s'est pas avéré sans piège pour les favoris. La faute aux crevaisons, d'abord. Elles ont été incroyablement nombreuses durant la seconde partie de l'étape. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), qui avait laissé 20'' la veille lors d'un incident mécanique, et Bob Jungels (Quick-Step Floors) en ont notamment été victimes. Mais les deux candidats au podium final sont vite revenus dans le peloton, sans s'affoler. Finalement, c'est le vent qui a eu l'incidence la plus importante. Et décisive, au bout du compte.

Profitant d'un changement soudain de direction, l'équipe Quick-Step Floors, spécialiste en la matière, a placé un gros coup d'accélérateur à dix kilomètres de l'arrivée. Tout le monde redoutait les bordures, pour preuve l'extrême nervosité du peloton durant le final. Mais aucun favori, si ce n'est Jungels, n'a su se glisser dans le premier groupe composé de dix coureurs, dont six de l'équipe belge, après le problème mécanique subi par Andre Greipel (Lotto-Soudal), à 8,5 kilomètres du but. Un coup du sort pour l'Allemand, vainqueur la veille, qui pensait avoir fait le plus dur pour conserver sa tunique rose et viser un nouveau bouquet.

Dennis et Rolland piégés

Réduit à une quarantaine d'unités, le peloton a finalement concédé 13'' sur le groupe réglé par Gaviria, vainqueur à 22 ans de sa première étape en Grand Tour, son plus beau bouquet après des succés sur Tirreno-Adriatico (deux étapes) et Paris-Tours. Pinot, Quintana, et tous les principaux favoris ont terminé dans ce peloton. Mais des outsiders ont perdu des plumes. Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) accuse désormais 2'54'' de retard. Plus loin encore (+5'32''), l'Australien Dennis, victime d'une chute à 10 kilomètres de la ligne, va laisser à Van Garderen un leadership clair et net au sein de la BMC. Fidèle à sa réputation tortueuse, le Giro a déjà piégé deux de ses prétendants ce dimanche.