Victoire finale de Ben Hermans, nouveau succès d'étape pour Kristoff

Le Belge Ben Hermans a signé "le plus beau" succès de sa carrière, le sixième seulement à 30 ans, en remportant le Tour d'Oman devant le Portugais Rui Costa et l'Italien Fabio Aru, dimanche sur la Mattrah Corniche de Mascate. La dernière étape est revenue au Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur pour la troisième fois cette semaine, qui a dominé au sprint le Roumain Eduard Grosu et l'Italien Sacha Modolo.

Hermans, dont le principal fait d'armes est un succès à la Flèche brabançonne en 2015, n'est pas vraiment un habitué des podiums. Ces dernières saisons, il avait plutôt un rôle de lieutenant, au service principalement de son compatriote Philippe Gilbert. Mais l'ancien champion du monde ayant quitté la formation BMC cet hiver (pour rejoindre Quick Step Floors), Hermans assure avoir "reçu de nouvelles responsabilités et davantage de liberté".

Successeur de Cancellara, Froome et Nibali

"Pour être digne de cette confiance, j'ai travaillé très dur cet hiver, ce qui explique sans doute ma forme précoce", a expliqué celui qui rejoint au palmarès du Tour d'Oman des coureurs de la trempe de Fabian Cancellara, Chris Froome ou encore Vincenzo Nibali, vainqueur il y a douze mois. "L'objectif sera maintenant de confirmer sur les Ardennaises", a-t-il ajouté à sa descente de podium où il aura levé les bras aux côtés de l'autre homme de la semaine, Alexander Kristoff.

Déjà vainqueur de la première et de la quatrième étape, le sprinter de la formation Katusha a triplé la mise au bord de la Mer d'Oman au terme d'un sprint qu'il a qualifié "de très compliqué" en raison du fort vent de face. Avant cela, ses équipiers avaient dû s'employer pour aller chercher l'attaquant du jour, le Belge Iljo Keisse, rescapé d'une échappée de trois hommes partis dès le premier kilomètre. Keisse n'a été rejoint que sous la flamme rouge avant d'assister impuissant au succès de Kristoff.

"Cette semaine va me donner beaucoup de confiance avant mes prochains objectifs : le Nieuwsblad et Paris-Nice", a assuré le Norvégien, dont la tâche a toutefois été facilitée par l'absence d'autres sprinters de renom cette semaine à Oman.