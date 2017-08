Carlos Barbero (Movistar) enlève la 4e étape, Mikel Landa (Sky) proche de la victoire finale

Barbero, surpris par le démarrage de l'Italien Gianni Moscon à 300 m de la ligne, bientôt suivi par le Français Julian Alaphilippe, s'est arraché pour rattraper le duo et le dépasser sur la ligne après 3 h 19 min 19 sec de course.

Landa, qui avait raté le podium du dernier Tour de France pour une seconde en se sacrifiant pour son leader Chris Froome qui a gagné sa 4e Grande boucle, compte 27 secondes d'avance sur son compatriote David de la Cruz au classement général. Il ne reste plus que 136 km à courir entre Comunero de Revenga et Lagunas de Neila, samedi, lors de la 5e et dernière étape.

Classement de la 4e et avant-dernière étape :

1. Carlos Barbero (ESP/Movistar) 3 h 19:19.

2. Gianni Moscon (I0TA) m.t.

3. Julian Alaphilippe (FRA) m.t.

Classement général :

1. Mikel Landa (ESP/Sky) 15 h 00:54.

2. David de la Cruz (ESP) à 27.

3. Lluis Mas (Quick-Step) 46.