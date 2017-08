Mikel Landa continue de carburer. Deux semaines après la fin du Tour de France, qu'il a terminé à la 4e place, le coureur de la formation Sky a montré qu'il avait encore de l'énergie à revendre en s'imposant lors du Tour de Burgos, qu'il a dominé de la tête des épaules.

Vainqueur de deux étapes, des classements de la montagne et par points, le Basque a parachevé son oeuvre, samedi, à l'issue d'une 5e et dernière étape remportée par le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana). Il a surtout ajouté pour la deuxième fois de sa carrière l'épreuve à son palmarès après l'édition 2011 qu'il avait gagné sous les couleurs de la formation Euskaltel.

Un podium 100% espagnol

Impérial et aérien, le leader de la formation Sky s'est encore mêlé à la lutte pour la victoire dans cette ultime étape, longue de 136 kilomètres dans le décor des Lagunas de Neila, qui forment l'un des plus beaux paysages de la sierra de Burgos, parsemée de lacs d'origine glaciaire. Il en a pris la troisième place, derrière ses compatriotes Lopez et Enric Mas.

Sur le podium final, Mas, sur la deuxième marche, et David de la Cruz, 4e de la dernière étape, tous deux de l'équipe Quick Step, ont accompagné Landa.