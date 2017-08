Trentin le plus fort au sprint, Landa reste en tête

Bien amené par son équipe dans les derniers mètres, Trentin a devancé le Britannique Adam Blythe et le Néerlandais Tim Arisen après 3 h 38 min 54 sec d'efforts. Mikel Landa, qui a terminé dans le même temps que le vainqueur, tout comme ses suivants immédiats au classement général, Sergei Chernetski et Julian Alaphilipp, a conservé son avance de deux et trois secondes sur le Russe et le Français.

"Il y avait sept coureurs très forts dans l'échappée, Sky a fait la chasse en premier, puis c'est notre tour. L'équipe a très bien travaillé. Julian Alaphilippe et les autres pourront en profiter demain", a réagi Trentin. La 3e étape, jeudi, mènera les coureurs de Ojo Guarena à Picon Blanco, sur 173 kilomètres.

Classement de la 2e étape :

1. Matteo Trentin (ITA/Quick Step) 3 h 38: 54

2. Adam Blythe (GBR)

3. Tim Ariesen (NED), m.t. que le vainqueur

Classement général :

1. Mikel Landa (ESP/Sky) 7 h 4:52

2. Sergei Chernetski (RUS) à 02

3. Julian Alaphilippe (FRA) 03