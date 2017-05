4e étape : Evan Huffman roi d'une échappée au long cours, Rafal Majka toujours leader

Evan Huffman (Rally Cycling) a remporté mercredi la 4e étape du Tour de Californie entre Santa Barbara et Santa Clara, tandis que le Polonais Rafal Majka (Bora) a conservé son maillot jaune de leader du général.

L'Américain de 27 ans s'est imposé au terme des 159,5 km, devant son coéquipier canadien Rob Britton et le Néerlandais Lennard Hofstede. Ces trois coureurs faisaient partie, avec le Français Mathias Leturnier et l'Américain Gavin Mannion, d'une échappée qui a faussé compagnie au peloton dès les premiers kilomètres de l'étape. Ils ont compté jusqu'à sept minutes d'avance et ont résisté de justesse au retour du peloton emmené par les équipes de sprinteurs.

Le Slovaque Peter Sagan, vainqueur de la 3e étape mardi, a réglé le sprint du peloton pour la 6e place.

Majka, leader de l'épreuve depuis sa victoire dans la 2e étape lundi, reste leader du classement général avec une avance de deux secondes sur le Néo-Zélandais George Bennett et de 14 secondes sur l'Américain Ian Boswell.

La 5e étape jeudi, considérée comme la plus difficile de l'édition 2017, avec son arrivée en altitude au Mont Baldy, pourrait toutefois changer la donne.