1re étape : Lobato bat Bouhanni au sprint et se pare de jaune

L'Espagnol Juan José Lobato del Valle (Lotto Jumbo) a remporté au sprint la 1re étape du Tour de l'Ain cycliste disputée mercredi entre Polliat et Trévoux sur 141,1 kilomètre et a pris le maillot jaune de leader. Il a devancé les Français Nacer Bouhanni (Cofidis) et Steven Tronet (Armée de terre).