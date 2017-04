Tour de Romandie/4e étape: Yates fait coup double et prend le jaune

Le Britannique Simon Yates (Orica) a fait coup double samedi à Leysin, en remportant la 4e étape du Tour de Romandie et en s'emparant du même coup du maillot jaune à la veille du contre-la-montre final à Lausanne. Le jeune grimpeur âgé de 24 ans s'est extrait du peloton pour revenir sur les fuyards à 5 km de l'arrivée avant d'être rejoint par l'Australien Richie Porte (BMC) qu'il a devancé au sprint.

L'Italien Fabio Felline a terminé à moins d'une minute du Yates mais a dû céder la tunique jaune qu'il portait depuis sa victoire mardi dans le prologue. La surprise est venue du Britannique Chris Froome, venu préparer le Tour de France, mais qui a été lâché très tôt dans la dernière montée de 4 km vers Leysin pour finir à 1 min 15 sec. Seul rescapé d'une échappée de huit hommes partie très tôt, le Français Mikael Chérel (AG2R) a signé une très belle étape, repris à seulement 5 km de l'arrivée. Dans la station de Leysin, Pierre Latour (AG2R), 7e, a terminé premier Français à 52 secondes du vainqueur, David Gaudu (FDJ) terminant dans le même groupe. La succession du Colombien Nairo Quintana, absent cette année, se jouera dimanche sur un ultime contre-la-montre vallonné de 17 km dans les rues de Lausanne.

Froome aura du mal

Excellent sur l'exercice solitaire, Porte, qui s'était notamment imposé à Moudon sur cette spécialité lors du Tour de Romandie 2010, semble le mieux placé pour s'imposer dimanche. Il compte 19 secondes de retard sur Yates, moins à l'aise dans le contre-la-montre, et dispose de près de 40 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic (Lotto-NL), l'Espagnol Ion Izagirre (Bahrain) et le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step), bons rouleurs. Les autres coureurs cités parmi les favoris au départ sont déjà loin. Froome, vainqueur de l'épreuve en 2013 et 2014, ne pourra refaire son retard de 1 min 36 sec et le Russe Ilnur Zakarin, vainqueur surprise en 2015, est distancé à 1 min 26 sec.