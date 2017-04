Tour de Romandie : Stefan Küng (BMC) a chanté sous la pluie, Felline conserve la tête au général

L'équipe Astana rêvait sans doute d'une autre issue pour rendre hommage à Michele Scarponi, disparu tragiquement la semaine passée. Mais Stefan Küng (BMC), vainqueur de la 2e étape du Tour de Romandie, à Bulle (Suisse), en a décidé autrement ce jeudi en s'imposant au sprint devant Andriy Grivko, vétéran de l'équipe kazakhe.

Les deux hommes, rescapés d'une longue échappée de quatre qui a compté jusqu'à six minutes d'avance, ont réussi à résister au retour du peloton dans le final. Et le jeune coureur helvète (23 ans), plus costaud dans les 300 derniers mètres, n'a laissé aucune chance à l'Ukrainien, incapable de le remonter malgré sa pointe de vitesse en théorie supérieure et qui a terminé à deux ou trois longueurs. C'est la deuxième victoire de Küng sur l'épreuve après 2015.

Grivko suspendu à partir de lundi prochain

Derrière, c'est Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) qui a réglé le sprint du peloton, arrivé 20 secondes après les hommes de tête. Le classement général n'a lui pas été modifié : Fabio Felline (Trek-Segafredo), en tête depuis sa victoire lors du prologue mardi, conserve son maillot jaune.

L'étape prévue à l'origine sur 160,7 km a été raccourcie à 136,5 km, le départ prévu initialement à Champéry ayant été transféré dans la plaine à Aigle, en raison des chutes de neige sur la station du Valais. Jusqu'à Bulle, le peloton a connu des conditions très difficiles, avec du froid et des chutes de neige notamment dans la montée du Châtelard, à 1.100 m d'altitude.

A noter que c'était peut-être la dernière occasion de briller pour Grivko avant cet été. Le coureur d'Astana va en effet devoir purger une suspension de 45 jours (à partir du 1er mai et jusqu'au 14 juin) pour avoir asséner un coup de poing au visage de Marcel Kittel (Quick-Step Floors) lors du Tour de Dubaï, début février. La commission disciplinaire de l'UCI a tranché jeudi dernier, conformément à l’article 12.1.005 de son règlement.

N. B. (avec AFP)