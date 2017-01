3e étape - Ewan récidive, Porte reste leader

L'Australien Caleb Ewan (Orica) a remporté jeudi au sprint sa deuxième étape dans le Tour Down Under, la troisième qui menait les coureurs de Gleneg à Victor Harbor (144 km), à l'entrée du Cap Jervis. Son compatriote Richie Porte (BMC), qui a terminé dans le peloton, a conservé son maillot de leader, conquis la veille au sommet de Paracombe, et ses 20 secondes d'avance sur l'Espagnol Gorka Izaguirre.

Ewan, jeune sprinteur de 22 ans, a surgi dans les derniers hectomètres, tout en puissance, pour couper la ligne en vainqueur devant le champion du monde slovaque Peter Sagan, deuxième. Le Néerlandais Danny Van Poppel, qui avait emmené ce print, a pris la 4e place.

" Je n'ai retrouvé le bon rythme que dans le dernier quart de l'étape "

A l'issue de cette étape nerveuse, courue en grande partie le long du littoral au sud d'Adelaide, Richie Porte reste leader, mais après sa démonstration dans le final la veille, il a avoué avoir vécu une journée difficile. "Ca a été difficile aujourd'hui de me remettre dans le coup. Je n'ai retrouvé le bon rythme que dans le dernier quart de l'étape", a concédé Porte, qui a pris la 2e place finale en 2015 et 2016.

Dès le début de cette 3e étape, une échappée à quatre s'est formée, initiée par le Belge Thomas De Gendt rapidement rejoint par les Français Clément Chevrier et Jérémy Maison et le Norvégien Vegard Laengen. Ce dernier a faussé compagnie à ses trois compagnons à une trentaine de kilomètres du but, avant d'être repris à cinq kilomètres de la ligne. La 4e étape mènera vendredi les coureurs de Norwood, une banlieue d'Adelaide, à Campbelltown, après une boucle de 149,5 kilomètres dans un paysage vallonné.