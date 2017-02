Tour du Haut-Var : Victoire finale d'Arthur Vichot

Simon a remporté au sprint, dans un groupe de onze coureurs, la deuxième et dernière étape disputée autour de Draguignan sur 206,8 km devant son compatriote Julien El Fares (Delko Marseille) et Vichot. Leader dimanche matin, Samuel Dumoulin (AG2R) est arrivé dans le deuxième groupe, avec une trentaine de secondes de retard. Il s'agit du troisième succès de Vichot dans le Haut-Var, après 2013 et 2016.