Coup double pour Alarcon

Alarcon, qui s'est imposé devant le Portugais Amaro Antunes et son compatriote David de la Fuente, devance au classement général Alejandro Marque, un autre Espagnol, de six secondes et Domingos Gonçalves complétant le podium à 15 secondes. La deuxième étape se disputera dimanche sur 214,7 km entre Reguengos de Monsarez et Castelo Branco, dans le centre du pays.

Classement de la 1re étape :

1. Raul Alarcon (ESP/W52-FC Porto), les 203 km en 4 h 55:57.

2. Amaro Antunes (POR) à 11.

3. David de la Fuente (ESP) à 11.

Classement général :

1. Raul Alarcon (ESP/W52-FC Porto) 5 h 02:29.

2. Alejandro Marque (ESP) à 06.

3. Domingos Gonçalves (POR) à 15.