Tour de la Provence : Rohan Dennis remporte la 2e édition, Mattia Cattaneo gagne la dernière étape

Mercredi, il s'était emparé du maillot de leader. Jeudi, à Marseille, Rohan Dennis (BMC) s'est adjugé la deuxième édition du Tour de La Provence. Un mois et demi après conservé son titre de champion d'Australie du contre-la-montre. Au palmarès, Dennis succède au Français Thomas Voeckler (Direct Energie), victorieux l'an passé.

Son dauphin au général ? Mattia Cattaneo (AND). L'Italien a remporté la 3e et dernière étape, entre Aix-en-Provence et Marseille (168,2 km). Parti à 15 km de l'arrivée, Cattaneo a résisté au retour des favoris, pour finir avec deux secondes d'avance sur Dennis. Le Français Jonathan Hivert (Direct Energie a pris la 3e place. Son compatriote Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale), 4e jeudi, termine sur le podium de l'épreuve.