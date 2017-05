Quintana au rendez-vous sous la neige

Le Colombien Nairo Quintana s'est imposé dimanche sous la neige dans la 2e étape du Tour des Asturies, sa course de reprise, confirmant sa bonne forme avant le départ du Tour d'Italie dont il est le favori.

Dans une étape rendue dantesque par le froid, la neige et le vent sur les 177 km du parcours entre Ribera de Arriba et le sommet de l'Alto de Acebo, le petit grimpeur de Movistar, qui restait sur un mois et demi sans compétition pour préparer le 100e Giro, a devancé à l'arrivée l'Espagnol Raul Alarcon (W52-FC Porto). Ce dernier endosse le maillot de leader.

C'est la cinquième victoire de Quintana cette saison après le Tour de la Communauté de Valence (+ 1 étape) et Tirreno-Adriatico (+ 1 étape). Lundi, la troisième et dernière étape du Tour des Asturies (119 km) s'annonce beaucoup moins accidentée, malgré la présence dans le final d'une côte de 2e catégorie à moins de dix kilomètres de l'arrivée à Oviedo.