TOUR DE VALENCE : Quintana prend le pouvoir le jour de ses 27 ans

Belle manière de débuter l'année : le jour de ses 27 ans, Nairo Quintana a écrasé l'étape-reine du Tour de la Communauté de Valence (Espagne) samedi au sommet du Mas de la Costa, s'emparant du maillot jaune avec la perspective d'une victoire finale dimanche. Aérien et irrésistible, le petit grimpeur de Movistar a montré qu'il était déjà en grande forme à l'orée de cette saison 2017 où il vise un somptueux doublé Tour d'Italie-Tour de France.

Quintana a attaqué au début des 4 km de la redoutable ascension finale, qui présentait des pourcentages parfois supérieurs à 20%, et il s'est envolé vers la victoire dans cette 4e étape, soit son premier succès de la saison. "C'est une victoire très spéciale le jour de mon anniversaire", s'est réjoui le Colombien. "Je me suis senti à l'aise dans les rampes très dures et c'est bon signe pour la suite de ce plan d'entraînement dans les prochaines semaines."

Il a devancé de 40 secondes l'Erythréen Merhawi Kudus (Dimension Data), le seul à pouvoir prendre sa roue en début d'ascension, et de 45 secondes le Portugais Amaro Antunes (W52-FC Porto). Cette large avance a permis au Colombien de déposséder du maillot jaune le Belge Greg Van Avermaet et de s'installer en tête du classement général avec 13 secondes d'avance sur le Belge Ben Hermans (BMC) et 32 secondes sur l'Italien Manuel Senni (BMC). Sauf accident dimanche dans les rues de Valence, Quintana devrait donc remporter la victoire finale et succéder au palmarès au Néerlandais Wout Poels (Sky).