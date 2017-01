Le Belge Van Aert conserve son titre de champion du monde

Van Aert, champion de Belgique et vainqueur de la dernière Coupe du monde, ajoute une ligne à son palmarès déjà impressionnant à 22 ans à peine. Les six premières places du classement sont exclusivement occupées par des Belges et des Néerlandais. Le meilleur Français, Matthieu Boulo, pointe en 21e position seulement.

La course a été conditionnée par une crevaison dont fut victime Van der Poel à trois tours de l'arrivée, alors que les deux rivaux livraient un mano a mano spectaculaire. Crevaison survenue assez loin de la zone de matériel et qui a fortement pénalisé le champion du monde 2015. Van Aert s'est effectivement rapidement créé un avantage de 30 secondes.

Tout ne fut pourtant pas simple pour le Belge qui a complètement manqué son départ. Tandis que "VDP" partait comme une fusée, Van Aert ratait sa mise en route en étant rejeté à la huitième place. Il fallait deux tours au Belge pour remonter un à un ses adversaires et, il fallait attendre la mi-course pour qu'il se replace dans la roue du fils d'Adrie van der Poel et petit-fils de Raymond Poulidor. Le duel annoncé entre les deux jeunes perles (22 ans) du cyclo-cross mondial avait bien lieu. Puis il tournait court avec la crevaison dont était victime le Néerlandais, qui s'effondrait en larmes une fois la ligne franchie.