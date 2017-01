7 des 10 meilleurs cavaliers mondiaux à Bâle

Quel plateau ! Du 12 au 15 janvier, sept cavaliers classés parmi les dix meilleurs mondiaux participeront au CSI5* de Bâle, troisième ville de Suisse. Daniel Deusser, nouveau n°1 mondial, fera le déplacement accompagné de ses compatriotes Christian Ahlmann, 2e mondial, et Marcus Ehning, 7e mondial. Il aura face à lui Kevin Staut (6e mondial), Pénélope Leprévost (10e mondial), Philippe Rozier et Roger-Yves Bost, champions olympiques par équipes à Rio. Leur compatriote Simon Delestre, 5e du classement mondial, est également engagé. Il faudra aussi compter sur le Britannique Scott Brash, 9e mondial. A domicile, les Suisses Martin Fuchs et Werner Muff, emmenés par le champion olympique 2012 Steve Guerdat, pourraient bien créer la surprise.

Vendredi soir, tous ces champions s’élanceront dans le championnat de la Ville de Bâle (155) remporté l’an passé par Simon Delestre associé à Chesall-Zimequest (Casall). Dimanche, les meilleurs se disputeront le Grand Prix Longines, épreuve phare de la compétition. Christian Ahlmann, victorieux de l’édition précédente avec Codex One (Contendro), va t-il réalisé le doublé ?