Astier Nicolas et Thomas Carlile, l’Event Rider Masters en ligne de mire

Le CIC 3* de Chatsworth lance donc la deuxième édition de l’Event Rider Masters. Si l’an passé le circuit comptait cinq étapes uniquement anglaises, en 2017, l’Event Rider Masters prend de l’ampleur avec sept dates. Après Chatsworth, les cavaliers se rendront à Wiesbaden (Allemagne), pour la seule et unique étape allemande (2-3 juin). Retour en Grande-Bretagne ensuite à l’occasion du CIC 3* de Barbury (8-9 juillet). Nouvelle étape sur le continent la semaine suivante, puisque c’est Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), qui accueillera la quatrième étape (15-16 juillet). Les trois dernières étapes auront lieu en Angleterre : Gatcombe Park (5-6 août), Blair Castle (26-27 août) et Blenheim (15-16 septembre).

Ce circuit offre une dotation importante et présente la particularité de placer le test du saut d’obstacles avant celui du cross. De plus, les départs sur le cross se font dans l’ordre inverse du classement provisoire, ce qui ajoute encore plus de suspense à l’événement.

La France s’était illustrée l’an passé en terminant aux trois premières places grâce à Astier Nicolas sur Piaf de B’Neville, Thibaut Vallette sur Qing du Briot*ENE-HN et Karim Laghouag sur Entebbe de Hus. Nul doute que cette année encore les Tricolores donneront le meilleur d’eux-mêmes.

Le vice-champion olympique individuel et champion olympique par équipes Astier Nicolas, quinzième à Badminton la semaine passée avec son olympique Piaf de B’Neville, sellera ce week-end son bon Molakai, ainsi que Rien qu’un Crack. Il remettra donc son titre en jeu et sera accompagné de l’homme fort de ce début de saison, Thomas Carlile avec Upsilon et Vassily de Lassos.

En parallèle, Philippe Brun, avec Saigon Saubretière, prendra le départ du CIC 3* ne faisant pas partie du circuit de l’Event Rider Masters.