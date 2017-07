Benoît Cernin fait la différence à Rosières-aux-Salines

Sur les trente-neuf couples au départ de cette épreuve dessinée par JeanPhilippe Desmaret, seuls quatre, Jacques Helmlinger sur Tonic des Mets, Jean-Michel Martinot sur Roméo de Villaret, Benoit Cernin sur Uitlanders du Ter et Jean-Charles Grandmontagne sur Univers de Maugre, ont réussi à trouver la solution pour sortir de piste avec un score vierge. Six autres à quatre points ont donc été repêchés pour composer la seconde manche composée obligatoirement de dix couples.

Avec deux chevaux qualifiés, Benoit Cernin, a été le premier à repartir dans ce deuxième acte avec Unamour du Suyer. Pénalisé d’une faute en fin de parcours, il ajoute à son score initial, quatre points supplémentaires. Maximilien L’Huillier avec Orlof de Bettegney, hors Grand National, est pénalisé également d’une faute lors de son deuxième passage. L’Écurie Cheval Liberté–Liberté Events, troisième lors de l’étape précédente à Lure est de nouveau de la partie dans cette seconde manche avec Grégory Rulquin et Rock d’Enfer. Malheureusement, le scenario de Lure ne se répète pas cette fois-ci. À sa faute du premier tour, viennent s’en ajouter trois autres. Jérôme Hurel sait qu’un bon classement avec Ohm de Ponthual pourrait permettre à son Écurie WBA–Ar Tropig qui possè- de 63 points à son compteur de prendre alors la tête du classement provisoire et devancer l’Écurie Euro Mat-Hoover composée de Mathieu Billot, Julien Anquetin et Elisa Mellec, absente lors de cette étape. C’est chose faite en signant un tour sans aucune pénalité en seconde manche. C’est donc avec un compteur de quatre points et un chronomètre de 48’’40 qu’il peut patienter en sortie de piste. Allan Pacha, récemment médaillé de bronze lors du championnat de France Pro 1, essuie un refus avec Vallauris sur l’entrée de la combinaison placée le long de la lice ainsi qu’une faute par la suite. Morgan Bordat, ambassadeur de l’écurie Barletta, est victime quant à lui d’une élimination à cause d’une chute. Jacques Helmlinger, ne courant sous aucune couleur d’écurie, premier à partir parmi les quatre couples sans-faute en première manche, répète le tour parfait avec Tonic des Mets. Le ton est alors donné, il faudra être obligatoirement double sans-faute pour remporter ce Grand Prix aux couleurs de la Région Grand Est. Moins de chance pour Jean-Michel Martinot qui était pourtant le premier à réaliser le tour sans-faute en première manche avec Roméo de Villaret. Comme Allan Pacha, le cavalier bourguignon est victime également d’un refus sur l’entrée de double et termine son Grand Prix avec quatorze points. Benoit Cernin, de retour en piste, avec Uitlanders du Ter sait qu’il faut être plus rapide que 48’’33 pour l’emporter. Présent à chaque remise des prix depuis le début du concours, le cavalier de l’écurie Mors and More, ne souhaite pas manquer cette dernière et serre les courbes. Il souffle la victoire à Jacques Helmlinger avec un chronomètre plus rapide de trois secondes. Dernier à partir, Jean-Charles Grandmontagne avec Univers de Maugre est pénalisé de quatre fautes et est relégué à la dernière place de ce top dix.

L’Écurie Mors and More décroche donc une nouvelle victoire sur le circuit après celle de Fontainebleau lors du Master Pro de saut d’obstacles au mois de juin et le sacre de Romain Potin avec Tzigano Massuère. Jérôme Hurel offre de nouveau la deuxième marche du podium à son Écurie WBA – Ar Tropig après celle de Fontainebleau et de Lure. L’écurie Bonjour Mon Coussin-Cavaletic complète le podium. On dit souvent que les absents ont toujours tort ! En faisant l’impasse sur cette huitième étape, l’Écurie Euro Mat–Hoover perd le leadership du classement provisoire au profit de l’Écurie WBA–Ar Tropig. Les écarts se resserrent également avec l’Écurie Mors and More, troisième au provisoire. Les cinq dernières étapes seront donc déterminantes.