Bruynseels au top à Bâle

On peut dire que l'air suisse lui réussit ! Après sa 2e place samedi dans la 150 avec Angel van T Hof (Chin Chin), Niels Bruynseels a conclu son week-end helvétique par une victoire dans le Grand Prix. Associé à sa toute bonne jument de onze ans, Gancia de Muze (Malito de Rêve), le Belge, 30e du classement mondial, a dominé son sujet en réalisant deux parcours parfaits. Il devançait la légende britannique John Whitaker/Ornellaia (For Pleasure), 6e du Championnat de Bâle (155) vendredi soir. L'Australienne Edwina Tops-Alexander et sa très vive Lintea Tequila (Campbell) complétaient le podium. Seul Suisse à figurer parmi les huit premiers, Martin Fuchs/Clooney, a pris la 5e place après deux parcours sans pénalité, derrière le Belge Olivier Philippaerts/Legend of Love et devant le Néerlandais Maikel Van der Vleuten/Salomon. A noter la belle performance de l'Autrichien Christian Rhomberg, 187e mondial, qui s'est hissé à la 7e place avec un hongre de onze ans, Saphyr des Lacs, à l'issue de deux tours pénalisés d'un petit point de temps dépassé. L'Allemand Hans-Dieter Dreher/Cool and Easy, après deux tours à 4 points, était le dernier appelé à la remise des prix.

Prochain grand rendez-vous à Leipzig du 19 au 22 janvier.